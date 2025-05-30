Культура

Режим работы на праздничных выходных опубликовал Псковский музей-заповедник

Свой режим работы на праздничных выходных опубликовал Псковский музей-заповедник.

Фотография: пресс-служба Псковско музея-заповедника

11 июня – сокращенный рабочий день, объекты работают до 17:00. Кассы до 16:30. Территория Псковского кремля на вход – до 19:00.

12-14 июня – главное здание, Картинная галерея, Поганкины палаты работают с 10:30 до 19:00. 15 июня – с 10:30 до 18:00.

12-15 июня – Власьевская, Варлаамовская, Высокая, Покровская, Плоская башни работают с 10:00 до 20:00.

12-15 июня – объекты музея работают в следующем режиме:

Информационный центр Псковского кремля с 09:00 до 18:00;

Приказная палата с 10:00 до 18:00;

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря с 10:30 до 18:00;

МК «Двор Постникова», МК «Палаты у Сокольей башни», Музей-квартира Ю.П. Спегальского, Музей-квартира В.И. Ленина с 11:00 до 18:00;

Музей истории города Печоры с 10:00 до 18:00;

Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова и Музей-усадьба С.В. Ковалевской с 10:00 до 17:00;

Музей-усадьба М.П. Мусоргского с 09:30 до 17:00.

17 июня – выходной день в Музее-квартире В.И. Ленина.

Афиша праздничных мероприятий музея доступна по ссылке.