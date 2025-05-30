Культура

Узнать историю Запсковья приглашают 13 июня

13 июня Псковский музей-заповедник приглашает прогуляться по Рыбникам, «Немецкому берегу», Примостью и Званице. Именно эти исторические места Пскова с необычными названиями станут главными точками маршрута экскурсии «Городские истории. Запсковье», которую организует Псковский музей-заповедник в эту пятницу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

Участников прогулки ждут городские истории о древних кончанских храмах и каменных палатах, а также людях, связанных с Запсковьем: купцах, военных, бургомистрах, врачах и героях романтических историй.

Бонус от музея – знакомство с интерьерами Варлаамовской башни и выставкой «Лев против Орла» об осаде Пскова шведским королем Густавом II Адольфом.

Начало в 15:00. Сбор по адресу: Кремль, 4. Телефон для записи: +78112663311.