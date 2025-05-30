День памяти композитора Римского-Корсакова пройдет в Вечаше и Любенске

День памяти композитора Николая Римского-Корсакова пройдет в усадьбах в Вечаше и Любенске Плюсского муниципального округа 21 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник
В программе:
- 11:30 – экскурсия в усадьбе Любенск, прогулка по парку, посещение выставок;
- 13:00 – концерт праправнучки Н.А. Римского-Корсакова Ольги Фаворской в Вечаше. Солистка «Петербург-концерта» исполнит свои песни.
- 14:30 – обзорная экскурсия в усадьбе Вечаша.
«Обращаем внимание, что в 11:00 будет организован бесплатный автобусный рейс Плюсса - Любенск - Вечаша - Плюсса. Автобус будет подан к зданию администрации», - сообщили в музее.
Напоминаем, что мероприятие 21 июня в 11:30 в музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова.