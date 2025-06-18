Культура

Восьмой сезон «Битвы талантов» стартует в Пскове

В Пскове начался кастинг для желающих принять участие в новом сезоне «Битвы талантов», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Заявки от желающих принимаются в официальной группе проекта. Отправить информацию о себе и своем таланте можно в личные сообщения группы. Информацию можно уточнить по телефону: 8-911-350-19-14.

Финал реалити-шоу «Битва талантов» состоится в рамках празднования День города Пскова 27 июля.

Организаторами и партнерами проекта выступают, в частности, ПЛН, радио ENERGY, «МК в Пскове», продюсерский центр «Королев продакшн» при поддержке управления культуры администрации города Пскова.