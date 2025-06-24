Культура

Певица из Пскова получила собственный постпродакшн от столичных продюсеров

Певица из Пскова Дарья Романова стала победительницей международного музыкального фестиваля «Большая сцена» и получила один из самых значимых подарков — собственный постпродакшн от столичных продюсеров, сообщили Псковской Ленте Новостей представители певицы.

«Этот приз является не только признанием таланта девушки и ее мастерства, но и важным шагом к повышению качества ее музыкальных проектов, расширению аудитории и укреплению позиций на профессиональной сцене», - рассказали представители.

Дарья Романова заняла первое место в номинации «Вокал. Фольклор». Девушка занимается в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Дом офицеров» под руководством Александра Царкозенко. Победа его ученицы не только подтверждает высокий уровень работы её наставника, но и свидетельствует о ярком потенциале молодых исполнителей, воспитанных под его руководством. Для конкурса Дарья выбрала свою любимую песню на тувинском языке «Ахой», которая рассказывает о богатых традициях и культурном наследии тувинского народа. Жюри отметило гармоничное сочетание вокальной техники, выразительности и аутентичности исполнения, а также умение передать дух народной песни. Такой подход позволил Дарье не только завоевать сердца слушателей, но и заслуженно получить высокую оценку экспертов в области фольклорного вокала.

«Я давно хотела поучаствовать в конкурсе "Большая сцена", мне его рекомендовали многие знакомые — поделилась своими впечатлениями Дарья Романова. — Я очень хотела победить и для этого старалась отработать каждый момент в моем выступлении, ведь на кону стояла моя мечта — выступить на Кремлевской сцене, и она осуществилась благодаря "Большой сцене". Рекомендую всем начинающим артистам участвовать в этом фестивале не раздумывая, так как это не просто конкурс, а проект с настоящим продвижением участников, где всё отлично организовано и продумано до мелочей. "Большая сцена" помогает молодым исполнителям двигаться вперед».

Специально для талантливой псковичанки были организованы съемки уникальных видеороликов, аранжировка, продвижение в социальных сетях, профессиональная фотосессия и другие активности. Всё это поможет развить ее профессиональные возможности, позволит ей не только повысить свою узнаваемость, но и создать качественный имидж, который поспособствует расширению аудитории.

Особое значение имеет сотрудничество с известным российским поэтом и композитором, заслуженным артистом России Сергеем Войтенко. Специально для Дарьи он написал песню «Жены героев», которая станет ключевым музыкальным произведением для выступления певицы на крупных площадках страны. Сергей Войтенко — автор композиций, которые исполняют такие популярные артисты, как Лев Лещенко, Денис Майданов, Родион Газманов, Глеб Матвейчук, Марина Девятова и многие другие известные исполнители.

Получение такого профессионального ресурса открывает перед участницей новые горизонты для творчества: позволяет создавать более качественные записи, расширять репертуар и продвигать свою музыку на более высоком уровне. Это особенно ценно для развития карьеры артистов, так как такие возможности значительно повышают их шансы на успех в профессиональной музыкальной индустрии.

Напомним, что организатором фестиваля «Большая сцена» выступает АНО ДО «Школа эстрадного искусства Юрия Гончара». Проводится он при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В рамках постпродакшна конкурса 16 победителей (солистов и коллективов) из разных городов России получили уникальные видеоролики, разработку фирменного стиля, аранжировки, мастеринг треков, помощь в продвижении в социальных сетях и профессиональные фотосессии — всё это поможет им расширить свою аудиторию и укрепить позиции на музыкальной сцене. А специально для семи финалистов профессионалы музыкальной индустрии написали полноценные релизы авторских песен. Таким образом проект «Большая сцена» стал не просто фестивалем, но и уникальной платформой для поддержки молодых артистов и продвижения их творчества на национальном уровне.

В конкурсе «Большая сцена» участвовали более 6000 человек из России, стран БРИКС и СНГ. Фестиваль объединил талантливых детей, подростков, молодежь и взрослых от 6 до 55 лет. Участники соревновались в 11 номинациях: «Вокал», «Вокальные коллективы», «Вокал. Фольклор», «Хореография», «Хореографические коллективы», «Хореография. Фольклор», «Хореографические коллективы. Фольклор», «Хореография. Балет», «Хореографические коллективы. Балет», «Современная хореография», «Современная хореография. Коллективы».

Традиционно «Большая сцена» предоставила всем участникам уникальную возможность не только занять призовые места, но и приобрести ценный опыт, посетив образовательную часть программы: мастер-классы от специалистов в сфере вокала, хореографии, актерского мастерства, продюсеров, саунддизайнеров, блогеров, а также творческие встречи с российскими звездами и их концерты в рамках «Большой сцены», что способствовало развитию навыков участников и их интеграции в профессиональную среду.

Гранд-финал «Большой сцены» и торжественное чествование лауреатов прошли в январе 2025 года на главной сцене страны — в Государственном Кремлёвском Дворце. Победители выступили на одной сцене с ведущими артистами российской эстрады: Ларисой Долиной, Алексеем Чумаковым, Дианой Гурцкой, Денисом Майдановым, Юлианой Карауловой и многими другими.