Культура

Псковский областной театр кукол стал лауреатом Международного фестиваля КУKART

Псковский областной театр кукол стал лауреатом Международного фестиваля КУKART, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по культуре Псковской области.

Фотографии: комитет по культуре Псковской области

В Санкт-Петербурге подвели итоги Международного фестиваля-биеннале кукольных и синтетических театров. Золотым дипломом отмечен спектакль Псковского областного театра кукол «Мы победим» как «Лучший проект к 80-летию Великой Победы».

Комитет по культуре Псковской области поздравляет коллектив театра с заслуженной наградой в своём Telegram-канале.

«В год 80-летия Победы представленная на суд жюри постановка приобретает особенную актуальность. Она не только сохраняет память о героизме нашего народа, но и преподносит это в уникальной и доступной форме для зрителей всех возрастов», - пишут представители комитете по культуре Псковской области.