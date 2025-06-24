Культура

Первый образец отреставрированного керамического изразца Троицкого собора представили псковичам

Специалисты представили первый контрольный образец отреставрированного керамического изразца из декора нижнего яруса Троицкого собора Псковского Кремля, сообщается в Telegram-канале автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Керамические изразцы, покрытые глазурью и лепные украшения – оконные наличники верхнего этажа, закомары-кокошники приведут в порядок, будут воссозданы утраты. Полихромные изразцы были выявлены известным историком архитектуры Покрышкиным П.П. еще в 1912 году. Они были полностью забелены в ходе ремонтных работ XVIII столетия. Поэтому их нельзя видеть ни на графических изображениях первой половины XIX века, ни на фотографиях конца XIX - начала XX века.

Троицкий собор возводился в камне в 1682–1699 годах. В 1893- 1895 годах под руководством псковского городского архитектора Нестурха Ф.П. фасады здания получили новую отделку. Отлитые из цемента декоративные элементы оформили большинство оконных проемов здания, карнизы, проездные арки крыльца и т.д. Изменения не коснулись лишь убранства оконных проемов придельных церквей и алтарных апсид, сохранивших свой первоначальный барочный рисунок, а также оконных наличников барабанов главного храма, сохранивших отделку конца XVIII века.

После Великой Отечественной войны Троицкий собор стал одним из первых отреставрированных памятников архитектуры.

В 1969 - 1972 годах художниками - керамистами Цивиным В. и Перл Е. проводились работы по расчистке, исследованию и реставрации керамического фриза, расположенного под окнами второго этажа на фасаде Троицкого собора. Тогда недостающие и разбитые изразцы Троицкого собора были восполнены копиями, изготовленными на Ленинградском комбинате декоративно - прикладного искусства.