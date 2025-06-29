Культура

Пенсионеров приглашают на экскурсии в псковский музей в первую среду июля

Экскурсии для пенсионеров по специальному предложению проведут в 2 июля в Псковском музее-заповеднике, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Успейте воспользоваться специальной акцией для гостей почтенного возраста. В первую среду каждого месяца при предъявлении соответствующего документа вы можете посещать сборные экскурсии по специальному предложению», - сообщили в музее.

Сборные экскурсии по тематическим экспозициям Поганкиных палат пройдут в 12:00 и 16:00. Гости узнают об истории и архитектуре самой крупной жилой постройки России XVII века. В ходе экскурсии будет представлена экспозиция «Кабинет купца Поганкина» и другие исторические экспозиции.

Место встречи: фойе главного здания псковского музея (улица Некрасова, 7).

Телефон для записи: +78112663311.

Обязательна предварительная запись.