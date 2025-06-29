Культура

Сувениры в традициях народа сето появились в псковском музее

Новая коллекция сувениров, вдохновленная богатой культурой и традициями народа сето, появилась в Псковском музее-заповеднике, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

Теперь гости города смогут увезти с собой частичку псковского наследия. В коллекции можно найти яркие и вместительные сумки-шоперы, практичные картхолдеры и стильные обложки для паспорта.

Все изделия украшены лаконичными орнаментами, отражающими традиции сето, а также изображениями представителей народности в национальных костюмах.