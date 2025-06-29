Культура

Директор «Михайловского» принял участие в обсуждении федерального проекта по развитию музеев России

Директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич принял участие в работе Президиума Союза музеев России, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике. Заседание состоялось сегодня, 2 июля; проводил его президент Союза музеев России, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Как рассказали в «Михайловском», заседание президиума велось в online-режиме, что позволило многим музеям принять участие в его работе. Речь на встрече шла о том, что уже сделано или только планируется в ходе работы над поручением президента России о разработке федерального проекта по развитию отечественных музеев на период до 2030 года. Главными моментами в сегодняшнем обсуждении стали проблемные вопросы, требующие законодательных и правовых решений. Также на заседании была утверждена рабочая группа, в чей адрес специалисты из различных музеев будут направлять предложения, которые, по их мнению, должны найти отражение в готовящемся проекте.

Напомним, что концепция развития Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» на период с 2025 по 2037 год была разработана ещё в преддверии юбилейного пушкинского года. Тогда же документ обсудили на расширенном заседании учёного совета Пушкинского заповедника в рамках VIII Международного форума литературных музеев, и в настоящее время его можно найти на официальном сайте учреждения.