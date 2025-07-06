Культура

Выставка фотоконкурса о храмах Псковской архитектурной школы откроется 8 июля

Историко-краеведческая библиотека Пскова приглашает 8 июля в 15.00 на торжественное открытие выставки работ участников V фотоконкурса «Храмы Псковской архитектурной школы — люди и храмы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

В конкурсе традиционно смогли принять участие все желающие, независимо от возраста, места проживания и опыта в фотографии. В этом году на конкурс было прислано 200 фотографий от 22 участников. Каждый отобранный для выставки снимок — это уникальное произведение искусства, которое передаёт красоту и самобытность родного края.

Организаторы конкурса — министерство культуры Псковской области и «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры» совместно с отделом «Служба управления объектом всемирного наследия, особо ценными объектами культурного наследия и объектами деревянного зодчества».