Культура

Псковский коллектив народного творчества «Русские узоры»: триумф на международном фестивале

Вернувшись из гостеприимной Беларуси, где состоялся XXXIV Международный фестиваль «Славянский базар», заслуженный коллектив народного творчества «Театр танца «Русские узоры» вновь подтвердил высокий статус культурного достояния Псковской области.

Фото здесь и далее: «Театр танца «Русские узоры»

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Доме офицеров Пскова, на торжественной церемонии награждения и гала-концерте XXIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2025» коллектив «Русские узоры» представил зрителю неповторимую программу, центром которой стало неповторимое хореографическое исполнение знаменитой русской песни-танца «Калинка». Выступление коллективов оставило неизгладимое впечатление, объединив искусство хореографии и музыкальное сопровождение в гармоничное целое.

После выступления зрители буквально атаковали артистов словами благодарности. Коллектив получил массу положительных отзывов, подчеркивающих уровень профессионализма и талант участников.

Но не только традиционная классика вдохновляла публику. Творческое сотрудничество коллектива с молодой артисткой «Детского радио», лидером ротации детских песен, победительницей «Главных детских песен» в России, вокалисткой Яной Лавринович позволило создать новое измерение сценической атмосферы. Ее исполнение песен стало звучать совершенно иначе благодаря оригинальной постановке, предложенной «Русскими узорами».

Александр Царкозенко, Дарья Романова, Марина Курчавова и, конечно же, заслуженный коллектив народного творчества «Театр танца «Русские узоры» зажигали на разных уличных творческих площадках «Славянского базара».

На Пушкинской площади поклонники казачьей культуры с большим энтузиазмом приплясывали и подпевали на протяжении всего концерта ансамбля, но особенно активно под композицию «Танцуем скобаря».

Таким образом, «Театр танца «Русские узоры» сделал значительный вклад в развитие культурных связей между странами, подтвердив звание одного из лучших представителей русского национального искусства на мировой арене. Ощущение сопричастности к великому наследию русской культуры объединяет разные поколения и национальности, открывая новые горизонты творческому самовыражению и обогащению культурной жизни общества. Псковичи вправе гордиться этими мастерами сцены, ведь именно такие события становятся яркими страницами истории родного края.