Культура

Музей истории Невеля хотят газифицировать

Глава Невельского района Олег Майоров провел рабочую встречу с директором Музея истории Невеля Лилией Арцыховской и проверил ход ремонтных работ. Об этом Олег Майоров сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Олег Майоров / Telegram-канал

Лилия Арцыховская ознакомила главу района с результатами и планами по улучшению работы учреждения. В этом году провели частичную окраску фасада основного здания музея, заменили оконные блоки и входную дверь в левом флигеле комплекса почтовой станции.

«Все работы направлены на благоустройство музея и позволят улучшить его внешний вид, повысить комфорт пребывания посетителей и обеспечить более качественное сохранение экспонатов», – подчеркнул Олег Майоров.

В настоящее время ожидается подписание договора на газификацию музея, что существенно снизит затраты, отметил глава Невельского района.