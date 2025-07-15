Культура

Псковский музей приглашает всех желающих на открытие новой выставки военной графики 22 июня

Новую выставку военной графики откроет Псковский музей-заповедник в преддверии Дня города Пскова, 22 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На торжественном открытии гостей ожидает выступление военного оркестра, который исполнит военные марши и знаменитые мелодии военного времени. Также будут работать несколько интерактивных площадок: «Солдатский вещмешок», «Тысяча дней без детства», «Солдатское письмо» и других.

Помимо этого, для посетителей проведут кураторскую экскурсия по новой выставке. Гости увидят более 100 уникальных произведений из фондов музея, которые составляют подробную изобразительную хронику Великой Отечественной войны.

Торжественное открытие пройдёт во Дворе Постникова на улице Олега Кошевого 2. Начало в 15:00. Участие бесплатно по пригласительным, которые можно получить в кассе Палат у Сокольей башки (Комсомольский пер. 7) с 11:00 до 18:00.