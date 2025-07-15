Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Легким десертам — легкая сметана
островичи шагают в будущее
Мошенники под видом операторов
Единство в памяти. Сила в подвиге!
Псков Летние террасы
Бизнес В Великих Луках
Господин Рейтингомер
Псковская область 80-летие Победы
Вакансии в «Россетях»
80 лет качества Реставрационных мастерских
Рай В шалаше
Задержание ректора ПсковГУ
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
ПЛН 25 лет
Профсоюзы о производственных травмах
 
 
 
ещё Культура 15.07.2025 10:000 Жителей и гостей Псковской области приглашают в тур в музей-усадьбу Софьи Ковалевской 19.07.2025 13:000 Псковский музей приглашает всех желающих на открытие новой выставки военной графики 22 июня 19.07.2025 11:200 На арт-экскурсию в день 200-летия стихотворения «Я помню чудное мгновенье» приглашает Пушкинский Заповедник 18.07.2025 22:010 «Сегодня аншлаг!» - Ирина Кухи о «Лавандовой ночи» в псковском отеле «Покровский» 18.07.2025 20:200 Семья музыкантов из Петербурга впервые выступит в «Михайловском» 18.07.2025 17:120 Участники СВО и их семьи смогут бесплатно посетить «Музейную неделю» в Изборске
 
 
 
Самое популярное 13.07.2025 20:254 Момент задержания полицейского за вымогательство взятки в Пскове. ВИДЕО 15.07.2025 20:400 В кемпинге для фур в Красном Бору не проснулся уставший дальнобойщик из Пскова 15.07.2025 17:325 Постамент для нового памятника княгине Ольге устанавливают в Пскове 17.07.2025 11:390 Фотофакт: Псковичи собирают чернику ведрами 13.07.2025 17:200 В Пскове сотрудник полиции обвиняется в вымогательстве взятки
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Псковский музей приглашает всех желающих на открытие новой выставки военной графики 22 июня

19.07.2025 13:00|ПсковКомментариев: 0

Новую выставку военной графики откроет Псковский музей-заповедник в преддверии Дня города Пскова, 22 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На торжественном открытии гостей ожидает выступление военного оркестра, который исполнит военные марши и знаменитые мелодии военного времени. Также будут работать несколько интерактивных площадок: «Солдатский вещмешок», «Тысяча дней без детства», «Солдатское письмо» и других. 

 

Помимо этого, для посетителей проведут кураторскую экскурсия по новой выставке. Гости увидят более 100 уникальных произведений из фондов музея, которые составляют подробную изобразительную хронику Великой Отечественной войны. 

Торжественное открытие пройдёт во Дворе Постникова на улице Олега Кошевого 2. Начало в 15:00. Участие бесплатно по пригласительным, которые можно получить в кассе Палат у Сокольей башки (Комсомольский пер. 7) с 11:00 до 18:00.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Стоит ли ограничить продажу алкоголя до 21 года?
В опросе приняло участие 218 человек
19.07.2025, 13:000 Псковский музей приглашает всех желающих на открытие новой выставки военной графики 22 июня 19.07.2025, 12:400 Мужчина погиб при пожаре в квартире на улице Черняховского в Пскове 19.07.2025, 12:200 Интерактив: На городских маршрутах в Пскове появились автобусы без кондуктора 19.07.2025, 11:400 Почти 80% пересдавших ЕГЭ улучшили свои баллы
19.07.2025, 11:200 На арт-экскурсию в день 200-летия стихотворения «Я помню чудное мгновенье» приглашает Пушкинский Заповедник 19.07.2025, 11:050 Железобетонная плита выпала с грузовика в Пскове 19.07.2025, 11:000 Поставки вина из ЕС в Россию достигли максимума с ноября 2024 года 19.07.2025, 10:400 На одном участке трассы Р-23 «Псков» ограничили скорость транспорта 19 июля
19.07.2025, 10:200 Россиянам рассказали, кому дадут скидку 30-50% на оплату ЖКУ 19.07.2025, 10:000 Правительство ужесточило правила перевозки детей в машине 19.07.2025, 09:400 Праздник 25-летия ПЛН пройдёт в Пскове 19 июля 19.07.2025, 09:200 Митрополит Псковский и Порховский Матфей сослужил Патриарху Кириллу за Божественной Литургией
19.07.2025, 09:000 В России обновили правила пропуска авто со спецсигналами 18.07.2025, 23:260 10 суток ареста получил водитель «пятнашки» за тройное ДТП в Пскове. ФОТО 18.07.2025, 22:010 «Сегодня аншлаг!» - Ирина Кухи о «Лавандовой ночи» в псковском отеле «Покровский» 18.07.2025, 22:000 Последствия потребления чипсов назвал эксперт
18.07.2025, 21:590 Новую часовню освятили в Изборске 18.07.2025, 21:510 Несколько территорий частных домовладений в Пыталово остаются подтопленными 18.07.2025, 21:450 Т2 запустила безлимит на мессенджер MAX 18.07.2025, 21:380 Мужчину, самовольно покинувшего больницу, продолжают искать в Пскове
18.07.2025, 21:340 Четвертый кастинг «Битвы талантов» пройдет в Пскове 18.07.2025, 21:340 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 18 июля 18.07.2025, 21:230 «Горводоканал» помогает ликвидировать аварию на водопроводе в Новоржеве 18.07.2025, 21:200 Личному составу Псковского филиала Университета ФСИН России напомнили о мерах безопасности на воде
18.07.2025, 21:140 Псковский фестиваль колокольного звона пройдет 23 и 24 июля  18.07.2025, 21:000 СОНКО Псковской области могут получить поддержку в создании своих сайтов 18.07.2025, 20:411 Изменения в работу флотилии из-за большого пассажиропотока внесут в Псковском районе 18.07.2025, 20:400 Ольга Федосеенко избрана новым председателем профсоюза работников связи в Псковской области
18.07.2025, 20:360 CHERY TIGGO 7L — семья скажет «Спасибо» 18.07.2025, 20:200 Семья музыкантов из Петербурга впервые выступит в «Михайловском» 18.07.2025, 19:550 Преподавателя ВЛГАФК Николая Игнатенкова разыскивают в Псковской области 18.07.2025, 19:390 Особенности устройства пункта управления батальоном узнают гости фестиваля «Островский рубеж»
18.07.2025, 19:201 Освящение храма святых страстотерпцев Цесаревича Алексия и праведного врача Евгения (Боткина) пройдет в Пскове 20 июля 18.07.2025, 19:000 Приговор в отношении псковича, нанесшего 120 ударов по сожительнице, оставили без изменений 18.07.2025, 18:360 Завершается обучение общественных наблюдателей на территории Псковской области 18.07.2025, 18:000 Минюст расширил реестр иноагентов
18.07.2025, 17:530 Замену котлов на котельной № 9 в Пскове проконтролировал губернатор 18.07.2025, 17:470 Молодёжными танцами и музыкой завершатся Дни празднования города Пскова 18.07.2025, 17:350 Ликвидировать нельзя реформировать 18.07.2025, 17:340 Николай Козловский: «Движение Первых» стало площадкой для привлечения множества людей
18.07.2025, 17:270 Более 20 тысяч постановлений вынесено в Псковской области за непристегнутый ремень безопасности 18.07.2025, 17:210 Псковичка зарезала знакомую из ревности. ВИДЕО 18.07.2025, 17:180 Ольга Евстигнеева: половина многодетных семей Псковской области не пользуются мерами господдержки 18.07.2025, 17:120 Участники СВО и их семьи смогут бесплатно посетить «Музейную неделю» в Изборске
18.07.2025, 17:060 Псковские росгвардейцы приняли участие в ведомственной акции «От сердца к сердцу» 18.07.2025, 16:510 Ремонт тротуаров на части улицы Максима Горького в Пскове завершат в воскресенье 18.07.2025, 16:490 Псковские камеры фотовидеофиксации освоили новый вид нарушений правил дорожного движения 18.07.2025, 16:420 ТКД опубликовала схему военно-исторического фестиваля «Островский рубеж»
18.07.2025, 16:350 Утонувший в Великой пскович переплывал реку со своим знакомым 18.07.2025, 16:210 «Ростелеком»: Праздники ПЛН создают атмосферу единства, дарят положительные эмоции и формируют новые традиции 18.07.2025, 16:162 Госавтоинспекция: Самое распространенное нарушение ПДД на площади Ленина в Пскове - проезд на красный сигнал светофора 18.07.2025, 16:050 Интерактив: Автомобильный хаос на псковской Дамбе
18.07.2025, 15:560 МВД разработало поправки в законы о техосмотре транспортных средств 18.07.2025, 15:480 Значительный объём новой информации введён в научный оборот на чтениях памяти Саввы Ямщикова в «Михайловском» 18.07.2025, 15:430 В Псково-Печерском монастыре вспоминают вспоминают основателя любительского хора 18.07.2025, 15:350 Три парадных зала Александровского дворца в Царском Селе открываются после обновления
18.07.2025, 15:250 Пропавшая в деревне Крипецкое-1 пенсионерка была спасена благодаря добровольцам «Леса на связи» 18.07.2025, 15:210 Написать и отправить письмо через «полевую почтовую станцию» смогут гости военно-исторического фестиваля «Островский рубеж» 18.07.2025, 15:100 Несколько домов подтопленны из-за осадков в поселке Стурги Красные 18.07.2025, 15:000 Рособрнадзор создаст онлайн-тренажер для подготовки к ЕГЭ
18.07.2025, 14:560 Псковские комплексы фотовидеофиксации стали чаще выявлять непропуск пешеходов на переходах 18.07.2025, 14:450 Мужчину в клетчатой рубашке разыскивают в опочецкой деревне Болгатово 18.07.2025, 14:440 В Пскове двигавшийся в потоке транспорта водитель СИМ «догнал» остановившийся автомобиль. ВИДЕО 18.07.2025, 14:400 Автомобиль с ручным управлением вручили гвардии подполковнику Александру Поддуеву
18.07.2025, 14:330 «Дневной дозор»: Как привлечь избирателей? 18.07.2025, 14:230 Псковичи чаще других россиян покупают одежду «с рук» 18.07.2025, 14:160 Более 100 подарков разыграют на дне рождения ТК «ПИК60» в Пскове 18.07.2025, 14:060 Сотрудники МЧС извлекли тело утонувшего псковича из реки Великой в Пскове
18.07.2025, 13:550 Празднование в честь обретения мощей преподобного Сергия Радонежского происходит 18 июля 18.07.2025, 13:490 В деревне Заполье Псковской области предали земле останки семи воинов-красноармейцев 18.07.2025, 13:450 В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже алкоголя и продуктов 18.07.2025, 13:390 Псковская федерация ушу выступит на празднике ПЛН в парке Строителей
18.07.2025, 13:332 В Госдуме призвали WhatsApp* готовиться к уходу из России 18.07.2025, 13:280 Строительство десяти многоэтажек в псковской деревне Хотицы планируют завершить до 2027 18.07.2025, 13:170 Хор священников из Пскова спел на Мамаевом кургане 18.07.2025, 13:150 Кратковременные дожди и грозы прогнозируют в Псковской области 19 июля
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru