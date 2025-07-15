Культура

Сразу две выставки откроются в рамках XV Василевских чтений в Пскове 24 июля

Арт-час пройдет в 17:00 в рамках XV Василевских чтений памяти псковского краеведа, Почетного гражданина Пскова Ивана Василева в Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василева МАУК «ЦБС» в Пскове 24 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в центральной библиотечной системе Пскова.

Источник: центральная библиотечная система Пскова

В программе чтений открытие выставки картин «Господин мой Псков» художника и педагога, одного из основателей первой художественной школы в городе, Александра Александрова «Господин мой Псков». Главная тема его творчества — красота родной Псковщины. Кроме того, состоится открытый показ фильма «Детство, опаленное войной», посвященного военному детству художника Александра Александрова, чья жизни и творчество неразрывно связаны с Псковом и Псковской областью.

Гости XV Василевских чтений примут участие в презентации фотокниги и открытие одноименной выставки «Фотография вне времени» режиссера ГТРК «Псков», фотографа, преподавателя ПОКИ им. Н. А. Римского-Корсакова Николая Владимирова. Автор отдает предпочтение черно-белой фотографии с ее документальностью и уникальной атмосферой. К каждому разделу книги фотограф подобрал стихи псковского поэта, секретаря Союза писателей России Станислава Золотцева.