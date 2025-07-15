Культура

Подготовленная в «Михайловском» книга военных воспоминаний пушкиногорцев подписана в печать

Подписана в печать книга Елены Хмелёвой «Воспоминания пушкиногорцев. Война и мир», подготовленная в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Издание посвящено 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На обложке книги Е.В. Хмелёвой «Воспоминания пушкиногорцев. Война и мир» фото П.З. Захарова «Святогорский монастырь. Развалины Никольского и Успенского соборов» (1946). Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, это издание — своего рода итог долгой и кропотливой собирательской работы Елены Хмелёвой, экскурсовода, научного сотрудника, опытного методиста и увлеченного краеведа. Много лет Елена Васильевна записывала устные рассказы местных жителей, переживших суровые годы войны, а после принимавших живое, непосредственное участие в возрождении родных мест. Вошедшие в книгу тексты изначально были написаны, как статьи для различных журналов и тематических сборников. Но в год юбилея Великой Победы их решено было объединить воедино, и они сложились в детальную, яркую, эмоциональную картину военного быта, картину оккупации, которая в пушкинском Святогорье длилась три долгих года: с 1941-го по 1944-й.

«Елена Васильевна Хмелева, хорошо знает практически всех своих рассказчиков, — рассказали в музее. — Для неё они не только «информанты», но и соседи, односельчане. Ещё и поэтому собранные ею материалы так подробны: это рассказы для «своего человека». Автор вместе со своими рассказчиками приглашает читателя в этот «свой круг» — слушать, сочувствовать и сопереживать простым людям, на чью долю выпали трудные времена. Цель этих встреч и, как следствие, выпуска сборника воспоминаний, сама Елена Васильевна обозначает цитатой из пушкинского «Бориса Годунова»: чтоб помнили «…потомки православных земли родной минувшую судьбу».

В сборник «Война и мир. Воспоминания пушкиногорцев» вошли подробные рассказы о разных героях Великой Отечественной — о фронтовиках и работниках тыла, о работниках «Пушкинского уголка» и людях, выбравших после окончания войны другой «фронт работы». Есть в сборнике статьи о пути 144-й гвардейской Ельнинской Краснознаменной ордена Суворова мотострелковой дивизии и о жизни пушкиногорцев в непосредственной близости от печально знаменитой «Линии «Пантера». Иногда историю той или иной пушкиногорской «локации» Елена Хмелёва и её собеседники начинают не с военного лихолетья, а со времён, бывших задолго до него. Так рассказы о полуторавековой взаимосвязи сельца Михайловского и деревни Бугрово, во многом также почерпнутые из воспоминаний местных жителей, открывается событиями второй половины пушкинского XIX века — кратким жизнеописанием прапрадеда сотрудника Пушкинского заповедника, бывшего хранителя музея-усадьбы «Михайловское» и могилы Пушкина в Святогорском монастыре Веры Герасимовой — память о бывшем служивом царской армии передавали в семье от поколения к поколению. «Свои семейные предания и истории из жизни родной деревни коренные бугровцы могут рассказывать часами», — говорит Елена Васильевна, добавляя при этом, что «…все потомки бугровских крестьян утверждают, что их предки были зажиточными хозяевами, имели большие дома, держали много скота, а некоторые из них были обучены грамоте». Неожиданный поворот темы — судьба земель, отведенных в послевоенном Михайловском под народные гулянья, как фрагмент истории Пушкиногорья.

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» уточнили, что книга Елены Хмелёвой «Воспоминания пушкиногорцев. Война и мир» свёрстана и будет отпечатана в типографии «Псковское возрождение». Объём издания — 220 страниц, или 13,75 печатного листа. Планируемый тираж — 150 экземпляров.