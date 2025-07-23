Основные гуляния ко Дню города пройдут в Пскове сегодня

День города Пскова жители и гости будут отмечать с 20 по 27 июля. Полную программу мероприятий опубликовал в своем Telegram-канале глава города Борис Елкин.
Изображение: Борис Елкин / Telegram-канал
В субботу, 26 июля, псковичей ожидает:
- 8:00-14:00 - 20-й фестиваль «Псковская уха 2025», Набережная реки Великой (площадка у храма Климента Римского);
- 10:00-16:00 - «Псков сап-фест», Акватория реки Великой;
- 10:00-13:00 - Фестиваль единоборств «Освобождение», воркаут площадка на улице Воеводы Шуйского;
- 10:00-15:00 - Спортивные соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Псковская ладья», акватория реки Великой;
- 10:00-20:00 - Городские соревнования «Кубок освобождения», стадион «Машиностроитель»;
- 12:00- 19:00 - Народные гуляния, концертные программы, фестивали: «Парад детских колясок», «Топ-топ, топает малыш», Финский парк и парк Строителей;
- 15:30-17:00 - Торжественное открытие 11-го международного фольклорного фестиваля «Соловьиная ночь», Финский парк, центральная сцена;
- 17:30-22:30 - 11-й Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь», Выступление фолк-группы «КОЛЕНКОРЪ», парк Строителей;
- 19:00-19:30 - Выступление Заслуженного коллектива народного творчества ансамбля «СКАЗ», Финский парк, центральная сцена;
- 19:30-21:30 - Фестиваль «Пою тебе, любимый город!», Финский парк, центральная сцена;
- 21:30-23:00 - Вечерний праздничный концерт, Финский парк, центральная сцена.