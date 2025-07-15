Культура

Мастер-классы и интерактивы проведут для псковичей на фестивале «Соловьиная ночь»

Бесплатные интерактивы и мастер-классы пройдут на площадке «Легенды древнего «Пскова» в рамках фестиваля «Соловьиная ночь» в Пскове 26 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы фестиваля.

Фото здесь и далее: «Соловьиная ночь»

Клуб исторической реконструкции «Орден» (Псков) совместно с Псковским областным Центром народного творчества и при поддержке программы социальных инвестиций «#родныегорода» компании «Газпромнефть» на площадке установят исторический полевой лагерь, в котором организуют интерактивы и мастер-классы.

Гостей ждут мастер-классы на тематику:

кузнечное ремесло;

изготовления кольчуги и керамики;

средневековые настольные игры;

стрельба из лука и фехтование.

Попробовать себя в ратном деле и примерить доспехи гости смогут на фоне походного лагеря. Дети познакомятся с соревновательной дисциплиной «спортивный меч». Желающие смогут научиться фехтовать и пострелять из лука с помощью безопасного инвентаря, имитирующего вооружение ратников.

Исторический лагерь будет находиться 26 июля в парке Строителей с 11:00 до 19:00.

Программа областного фестиваля «Соловьиная ночь» в рамках Дня города Пскова 26 июля: