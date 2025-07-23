Культура

Фильм «Офицеры» вышел на советские экраны в этот день 54 года назад

Советский художественный фильм «Офицеры» был снят на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького в 1971 году режиссёром Владимиром Роговым. Премьера кинокартины в СССР состоялась 26 июля 1971 года и в прокате собрала более 53 млн. зрителей.

Фото: Кадр из фильма «Офицеры» (1971, Киностудия имени М. Горького)

Этот легендарный фильм, вошедший в Золотой фонд отечественного кинематографа, стал дебютом для Владимира Рогового в качестве режиссёра. Главные роли в нём исполнили – Василий Лановой, Георгий Юматов и Алина Покровская. Другие роли исполнили: Евгений Весник, Андрей Анисимов, Андрей Громов, Юрий Соркин, Владимир Дружников, Наталья Рычагова. Съёмки фильма проходили по всему Советскому Союзу: в Москве и Подмосковье, Твери, Севастополе и Ашхабаде.

Известно, что с инициативой создания этой картины, как повести о нелёгкой судьбе офицерских жён, выступил тогдашний министр обороны СССР Андрей Гречко. Но фильм вышел далеко за поставленные задачи, став повестью о любви к Родине, к жизни... И, конечно, к женщине. Это фильм о трех поколениях советских офицеров, где главные герои – боевые товарищи – несмотря на все превратности судьбы, пройдя множество испытаний, хранят верность дружбе, долгу, офицерской чести.

Действия фильма охватывают довольно большой период – с 1920-х до 1970-х годов, включая боевые действия Гражданской и Великой Отечественной войн. В центре внимания авторов картины – жизнь и служба двух офицеров – Алексея Трофимова (Георгий Юматов) и Ивана Вараввы (Василий Лановой) и семьи одного из них – Алексея Трофимова, в первых кадрах фильма юного курсанта, а в конце – убеленного сединами генерала, жены его Любаши, их сына Георгия и, наконец, внука Ивана. Но фильм нельзя назвать просто семейной хроникой. Это судьба трёх поколений Офицеров, служащих своей Родине, и служащих не по необходимости, по стечению обстоятельств, а по призванию, которому они верны всю жизнь и которое, передают своим детям и внукам.

Кстати, главные слова фильма – «Есть такая профессия – Родину защищать», с которыми герои фильма живут всю свою жизнь вместе с жизнью страны, были сказаны именно Гречко. А многие члены съемочной группы и герой актера Георгия Юматова прошли через Великую Отечественную войну, поэтому, создавая фильм, они все снова проживали то, что было тогда…

Именно профессия героев, защитников Отечества, и является, по замыслу авторов, драматургическим стержнем фильма. Она, эта профессия, формирует характеры, взгляды, мировоззрение героев, определяет их поведение, их гордость за свою профессию. Поэтому не удивительно, что фильм «Офицеры», став шедевром советского кинематографа, до сих пор вызывает восхищение и поклонение зрителей, пишет calend.ru.

В 2013 году в Москве, на Фрунзенской набережной, героям фильма «Офицеры» был открыт памятник, представляющий собой скульптуру, которая воспроизводит одну из сцен фильма – встречу после долгой разлуки двух боевых товарищей (Вараввы и Трофимова), супруги и внука одного из них. В открытии памятника приняли участие занимавший тогда пост министра обороны РФ Сергей Шойгу, Народный артист СССР Василий Лановой и Народная артистка РСФСР Алина Покровская.

А ещё не менее известна и любима песня из данного кинофильма: «От героев былых времён…»