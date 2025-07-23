Культура

Программу из шести спектаклей представит Псковский театр драмы на гастролях в Республике Алтай

С программой из шести спектаклей Псковский театр драмы имени Александра Пушкина отправится с 25 по 30 сентября в Горно-Алтайск, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Изображение: Псковский театр драмы имени Александра Пушкина

Зрители Национального драматического театра имени П.В. Кучияка увидят спектакли «Глядя в небеса…», «Ревизор», «Большое космическое путешествие», «Пигмалион», «Год Жирафа» и «Метель». Один из показов спектакля-концерта «Глядя в небеса…» будет благотворительным.

«Программа «Большие гастроли» впервые в истории свяжет Псковский академический театр драмы и Национальный драматический театр Республики Алтай. Поездка состоится в рамках направления «Ведущие театры». «Большие гастроли» организованы Росконцертом согласно гастрольно-концертному плану министерства культуры РФ»