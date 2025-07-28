Культура

Стекольщик, разоряющийся на покупку алмазов, и его окружение: вышла в свет новая «Михайловская пушкиниана»

Силами Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» вышел в свет новый, 108-й выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана».

На первой странице обложки нового сборника — репродукция картины Веры Колпаковской «Святогорский монастырь» (1969) из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в сборник вошли статьи и заметки, подготовленные по итогам сразу двух конференц-событий, которые прошли в «Михайловском» в апреле нынешнего года. Речь о XV круглом столе «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» памяти М.Е. Васильева и о научно-практических чтениях «…Роюсь в старых книгах…» в рамках проекта «Библиотека в усадьбе».

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«Историко-краеведческие темы, отражённые в первой части сборника, имеют широкий временной охват — от времён, близких к нашествию на Псков Стефана Батория в конце XVI века, до эпохи девяностых, знаменитой трансформациями во всех сферах жизни — от экономики до духовности, — рассказывает редактор «Михайловской пушкинианы» Ольга Бахтина. — Истории людей, семей, имений, территорий в этом промежутке — ожидаемо совсем не похожи друг на друга, но равно интересны».

Первый раздел сборника объединил в себе девять публикаций. Небольшое эссе-воспоминание о выдающемся музейщике, историке, краеведе, педагоге Михаиле Васильеве, памяти которого и посвящены чтения (автор — журналист из Красногородска Псковской области Дмитрий Игнатьев), соседствует здесь с рассказом о возможных местах захоронения Платона Пушкина, умершего во младенчестве младшего брата поэта (автор исследования — хранитель Некрополя Ганнибалов — Пушкиных в Святогорском монастыре Андрей Васильев). Рассказ этот подробный, составлен он по итогам изучения всевозможных печатных источников, архивных документов и даже записей посетителей, оставленных после визитов в Святогорский монастырь. «Насколько скудны сведения о самом Платоне Пушкине, настолько запутана и история с местом его захоронения», — комментирует текст хранителя некрополя Ольга Бахтина.

Вторая часть нового сборника, подготовленная по итогам «библиотечных» чтений, также составлена из девяти публикаций. Она открывается статьёй «Перстом божественным отмеченный книгоед…» — о книжных интересах Пушкина и об одесском окружении поэта (автор публикации — Дарья Расовская, хранитель книжного фонда Всероссийского музея А.С. Пушкина). «Вопрос о том, что читал Пушкин, имеет существенное значение не только в плане биографическом, но и в историко-литературном, — убеждена исследователь. — Работа с книгами пушкинской библиотеки знакомит с мыслями и настроениями великого поэта, а изучение состава его собрания дает представление о круге его книжных интересов. Сохранившаяся до наших дней часть библиотеки Пушкина носит отпечатки внимательного чтения и отражает работу владельца над различными темами». Недаром, добавляет Дарья Расовская, о необходимости покупать необходимую для работы литературу Пушкин как-то пошутил, что в этом он «…походит на стекольщика, разоряющегося на покупку алмазов».

Общее название 108-й «Михайловской пушкинианы» — «Следы и знаки».

«И исторические, прежде всего — археологические, и библиотековедческие изыскания в каком-то смысле похожи. И те, и другие, по сути — о расшифровке символов и смыслов. И не так уж важно, как эти смыслы выглядят: как артефакт в толще культурного слоя, как строчка в писцовой книге, как публикация в районной газете, как читательская помета на полях фолианта — всё это знаки и следы, которые можно прочитать» — итожит редактор сборника.

Статьи и заметки для новой «Михайловской пушкинианы» подготовлены исследователями из обеих российских столиц, а также Петергофа, Саратова, Смоленска, Твери, Пскова и Псковской области (Пушкинские Горы, Красногородск). Общий объём 108-го выпуска — 18 печатных листов, или 288 страниц. Бумажная версия сборника отпечатана в типографии «Псковское возрождение». Её тираж составляет традиционные 150 экземпляров. Однако в электронном виде этот выпуск музейного научно-популярного издания, как и все другие, ему предшествовавшие, доступен для чтения и свободного скачивания на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» для всех желающих.