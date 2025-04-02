Культура

XV круглый стол памяти историка и краеведа Михаила Васильева открыт в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 4 апреля, начал работу круглый стол «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» памяти замечательного музейщика, историка и краеведа, специалиста по охране памятников Михаила Васильева, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, отметив, что в нынешнем году подобный круглый стол проводят уже в 15-й раз.

Михаил Васильев. Фото предоставлено музеем-заповедником «Михайловское»

Накануне в программу мероприятия было включено 12 докладов и сообщений на темы из разных периодов истории Пушкиногорья. Среди них, например, рассказ о пушкарях Вороноча по писцовому описанию 1585 года (докладчик — кандидат исторических наук, доцент Института истории и международных отношений Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского Яков Рабинович), исследование истории имения «Герасимово» Новоржевского уезда в годы реформ Александра II (автор — экскурсовод Пушкинского заповедника, аспирант кафедры отечественной и всеобщей истории ПсковГУ Дмитрий Григорьев), новые сведения из истории могилы младшего брата Александра Пушкина — Платона умершего в младенчестве (1817—1819) (докладчик —хранитель Некрополя Ганнибалов и Пушкиных Андрей Васильев), многое, многое другое.

Собравшихся за круглым столом — как, собственно, в научно-культурном центре музея, так и online, на ресурсах, ведущих трансляцию заседания — приветствовала заместитель директора Пушкинского заповедника по развитию и продвижению Екатерина Дмитриева. Она напомнила о тройном юбилее прошлого года: «Это 225 лет со дня рождения поэта, 125 лет с того момента, как земли Михайловского были переданы в казну государства и стали общенародным достоянием, и 200 лет со дня приезда ссылку Александра Пушкина. Подготовка к такому сложному, торжественному для нас году шла на протяжении почти пяти лет», — подчеркнула Екатерина Дмитриева и кратко рассказала о наиболее масштабных ремонтно-реставрационных и экспозиционных работах, выполненных в музее-заповеднике к юбилею.

В настоящее время круглый стол XV круглый стол «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» памяти Михаила Васильева в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» продолжает свою работу. В учреждении подчеркнули, что традиционно на сегодняшнем заседании особое внимание будет обращено на те моменты из истории Святогорья, которые могут быть полезными при работе с экскурсантами, при подготовке экспозиций.

Планируется, что материалы сегодняшнего заседания будут опубликованы в одном из ближайших номеров музейного научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана».