Редко исполняемые произведения прозвучат на органных концертах в Печорах

Лауреаты международных конкурсов Михаил Мищенко (орган, Санкт-Петербург) и Борис Баринов (альт, Санкт-Петербург) исполнят две программы, включающие редко звучащие произведения, 2 и 3 августа в Печорах, сообщили в группе «Органные концерты в Печорах» в соцсети «ВКонтакте».
Фото: «Органные концерты в Печорах» / «ВКонтакте»
В премьерные программы для Псковской области войдут:
2 августа в субботу с 16:30 - прозвучат произведения Аренса, Дамма, Райтио, Сауерби.
Лео Сауерби (1895 – 1969).
Вяйно Райтио (1891 – 1945).
Сикстен Дамм (1899 – 1977).
На следующий день, 3 августа, в воскресенье, с 16.00 будут исполнены Аавик, Акименко, Герлах, Раванелло и Уитлок
Гюнтер Герлах (1928 – 2003).
Перси Уитлок (1903 – 1946)
Йозеф Аренс (1904 – 1997)
Йухан Аавик (1884 – 1982)
Оресте Раванелло (1871 – 1938)
Федор Акименко (1876 – 1945);
Адрес: город Печоры, улица Гагарина, дом 12а, Лютеранская церковь Св. Петра.