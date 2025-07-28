Культура

Редко исполняемые произведения прозвучат на органных концертах в Печорах

Лауреаты международных конкурсов Михаил Мищенко (орган, Санкт-Петербург) и Борис Баринов (альт, Санкт-Петербург) исполнят две программы, включающие редко звучащие произведения, 2 и 3 августа в Печорах, сообщили в группе «Органные концерты в Печорах» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Органные концерты в Печорах» / «ВКонтакте»

В премьерные программы для Псковской области войдут:

2 августа в субботу с 16:30 - прозвучат произведения Аренса, Дамма, Райтио, Сауерби.

Лео Сауерби (1895 – 1969).

Хоральная прелюдия на тему Deus tuorum militum («Господь, оплот и корона твоих воинов»);

Поэма для альта и органа;

Хоральная прелюдия на тему американской народной мелодии «Страна покоя»;

Вяйно Райтио (1891 – 1945).

Канцона;

Сикстен Дамм (1899 – 1977).

Andante espressivo для альта и органа.

На следующий день, 3 августа, в воскресенье, с 16.00 будут исполнены Аавик, Акименко, Герлах, Раванелло и Уитлок

Гюнтер Герлах (1928 – 2003).

Хоральная медитация Te lucis ante terminum («К Тебе взываем на закате дня»), для альта и органа;

Перси Уитлок (1903 – 1946)

Хоральная фантазия № 2 fis-moll;

Йозеф Аренс (1904 – 1997)

Pange lingua («Воспойте, уста, таинство достославного тела»), гимн;

Йухан Аавик (1884 – 1982)

Sanctus, ор. 148 № 1;

Оресте Раванелло (1871 – 1938)

Медитация для органа и альта, ор. 117 № 3;

Федор Акименко (1876 – 1945);

Романс № 2 для альта и органа

Адрес: город Печоры, улица Гагарина, дом 12а, Лютеранская церковь Св. Петра.