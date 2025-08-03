Культура

Оркестр спецназа даст концерт в псковском парке 10 августа

Оркестр спецназа 10 августа в 16.00 в Детском парке в Пскове даст концерт в рамках проекта «Военные оркестры в парках». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении культуры администрации Пскова.

Фото: управление культуры администрации Пскова

Военный оркестр 2-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения будет выступать в Детском парке.

Музыканты под управлением военного дирижёра гвардии старшего лейтенанта Владислава Гущина исполнят произведения самых разных жанров — от победных маршей до изящных серенад Вольфганга Амадея Моцарта.