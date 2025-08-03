Культура

В Пскове подвели итоги конкурса молодых поэтов «Словенские ключи-2025»

В библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева подведены итоги конкурса молодых поэтов «Словенские ключи-2025». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения Союза писателей России.

Фотографии: пресс-служба Псковского регионального отделения Союза писателей России

На участие в конкурсе поступило 47 заявок от молодых поэтов из 23 регионов России, а также Абхазии. Для оценки жюри отобраны работы 16 авторов. Критериями отбора стали поэтический уровень представленных произведений, а также личное участие авторов в фестивале «Словенское поле-2025», так как конкурс не предусматривал заочное участие.

По итогам работы жюри конкурса «Словенские ключи-2025» места распределились следующим образом:

1 место - Виктория Васильева (Псков)

2 место - Варвара Волкова (Санкт-Петербург)

3 место - Елисей Липатов (Чехов, Московская область)

Также решением жюри конкурса специальными дипломатами «Юное дарование» награждены:

Арина Иващенко, 13 лет (Красногорск, Московская область)

Радомир Корнеев, 12 лет (Москва)

Радомир Корнеев не смог принять участие в фестивале, в связи с тем, что попал в ДТП незадолго до начала поэтического форума. Участники фестиваля пожелали юному поэту скорейшего выздоровления и новых творческих успехов.