 
Культура

Псковская делегация покоряет «Тавриду»

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В арт-кластере «Таврида» в Крыму полным ходом идет первая летняя школа «Молодёжь в культуре». Масштабный образовательный заезд объединил 400 талантливых участников со всей страны. С 1 по 7 июня молодые деятели культуры, искусства и добровольцы погружаются в интенсивную программу, и Псковскую область представляют четверо ярких лидеров: Никита Большаков, Дарья Парфенова, Алиса Долженко и Ирина Крутова, сообщили в министерстве молодёжной политики Псковской области.

Фотографии: министерство молодёжной политики Псковской области

Главная цель поездки — не просто обменяться опытом, но и выстроить чёткую стратегию развития культурного волонтёрства в родном крае. Как рассказала Дарья Парфенова, для которой участие в «Тавриде» стало уже третьим: «Нынешняя смена сфокусирована на конкретных результатах».

«Насыщенная информацией и форматами смена. Мы прорабатываем дорожную карту волонтёров культуры для налаживания качественной работы движения по всей России. В Псков мы привезём хорошее настроение, чёткий план работы и новый опыт в культурном волонтёрстве, который сможем применить у себя в регионе», — поделилась планами Дарья Парфенова.

Эмоции от пребывания на площадке переполняют всех участников. Несмотря на плотный график с лучшими спикерами страны, мастер-классами и интерактивами, главным открытием становится атмосфера единства.

«Здесь главное — это магия места: море, солнце, единомышленники и та энергия, которую не передать словами. Весь спектр эмоций, который я испытываю сейчас, невозможно описать словами. Это нужно прочувствовать. Это невероятно круто, эмоционально и впечатляюще!» — поделилась впечатлениями Ирина Крутова.
 


Стать частью масштабного события или пройти обучение на площадке может каждый желающий. Регистрация на события арт-кластера «Таврида» открыта на официальном сайте.

«А пока псковская делегация продолжает впитывать солнечную энергию Крыма, чтобы вскоре применить полученные знания для развития культуры в родном регионе», — комментируют в министерстве.
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