Театрализованное шествие Пушкинского праздника поэзии проходит в Пскове. ВИДЕО

Традиционное театрализованное шествие Пушкинского праздника поэзии с участием ярких уличных театров проходит в Пскове 5 июня, колонна движется от площади Ленина до Финского парка, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Старт шествию дали восемь творческих коллективов: театральный проект «Запалки», шоу барабанщиков (Республика Беларусь), Государственный уличный театр «Картонии», студенты ГИТИС, театральная компания «ЗаУглом», уличный театр «Точка», театр «Странствующие куклы господина Пэжо» и арт-лаборатория «Разгар».

Участники шествия следуют к Троицкому мосту и до пешеходного моста в Финском парке. Псковичи и гости города могут сделать фото с персонажами сказок великого поэта и стать частью уличных перфомансов.

Мероприятие стало завершением первого фестивального дня Праздника Пушкинской поэзии и русской культуры.

Напомним, Дни Пушкинской поэзии и русской культуры проходят с 5 по 7 июня.