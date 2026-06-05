Выстрелом из Петропавловки в «Михайловском» открыли выставку о двух «Медных всадниках»

Сегодня, 5 июня, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» барабанной дробью и залпом пушки в Петропавловской крепости была открыта выставка «“Медный всадник“, — все мы находимся в вибрациях его меди». Эта экспозиция, посвящённая истории создания поэмы «Медный всадник» А.С. Пушкина и истории памятника первому российскому императору Петру I работы Этьена Фальконе, по сути, стала первым событием LX Пушкинского праздника поэзии (Дней пушкинской поэзии и русской культуры), рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Как пояснила на открытии выставки руководитель службы просветительной и выставочной работы Пушкинского заповедника Алёна Бойцова, этот почти театральный приём был использован не случайно. Именно так, под звуки барабанов и орудийных залпов в августе 1782 года в Санкт-Петербурге на Сенатской площади открывали монументальный конный памятник императору Петру, созданный под руководством французского скульптора Этьена Мориса Фальконе. Бронзовый монумент с надписью «ПЕТРУ перьвому ЕКАТЕРИНА вторая лѣта 1782» — одно из самых известных произведений скульптурного классицизма — давно стал символом города на Неве. Название «медного всадника» закрепилось за ним с лёгкой руки А.С. Пушкина — по названию его поэмы.

К участникам церемонии открытия выставки по видеосвязи обратилась Ольга Корнеева — директор Всероссийского музея А.С. Пушкина на Мойке, откуда и прибыли в «Михайловское» музейные предметы для новой экспозиции. Ольга Корнеева отметила, что столичный музей считает для себя большой честью представить этот проект в стенах Пушкинского заповедника. «Эта выставка — уникальный диалог двух великих творений, двух историй, «линий» места и времени, сплетённых воедино», — сказала директор ВМП.

«Памятник гениального Фальконе на момент его открытия был единственным и казался чудом для простых людей, — рассказала Алёна Бойцова. — А Александр Сергеевич, опираясь на фигуру, созданную скульптором, но, конечно, прежде всего, на своё понимание личности и исторической роли Петра, предложил читающей России свой образ великого человека».

Щедрым даром одного из богатейших пушкинских музеев назвал выставку о двух «Медных всадниках» директор «Михайловского» Георгий Василевич. Он заметил, что каждый из уникальных экспонатов, представленных здесь к показу, передаёт целый мир, и подчеркнул важность подобного межмузейного обмена выставками — сотрудничества, позволяющего создавать подобные, без преувеличения уникальные экспозиции.

В «Михайловском» сообщили, что выставка «“Медный всадник“, — все мы находимся в вибрациях его меди» будет работать в музее-заповеднике до 6 октября. Её первыми посетителями смогут стать все гости и участники LX Пушкинского праздника поэзии.