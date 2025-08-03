Культура

Музыкально-литературный подарок Пушкинскому заповеднику приготовил пермский молодёжный клуб

Отряд доброхотов из пушкинского клуба старшеклассников «Союз друзей» при Детско-юношеском центре «Рифей» города Перми вчера, 9 августа, прибыл в Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, уже сегодня молодёжь отправилась на хозяйственные работы (на прополку) в мемориальную усадьбу Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское», а потом планирует начать финальные репетиции своей новой творческой работы — литературно-музыкальной композиции «Три месяца заточения».

Фрагмент афиши, подготовленной пермскими доброхотами.

Свою композицию пермские волонтёры покажут в Пушкинском Заповеднике дважды: 13 августа в 16.00 в мемориальной усадьбе «Михайловское», и на следующий день, 14 августа, в 12.30 — в музее-усадьбе «Тригорское». Вход на показы — свободный.

В «Михайловском» напомнили, что «Союз друзей» — давний друг и соратник музея-заповедника. История этого молодёжного объединения, по сути, и началась с волонтёрской поездки в Святогорье без малого сорок лет назад, в 1986 году. Потом отряд приезжал сюда в разные годы, в разные сезоны: иногда в дни зимних, но чаще — летних каникул. Среди хозяйственных работ, которыми занимались пермяки, в частности, была посильная забота о приусадебном парке бывшего имения Бороздиных «Ладино» в Новоржевском районе, в старинной дворянской усадьбе, где с 1764 года жил генерал-аншеф Корнилий Бороздин — сподвижник Суворова, герой битв с турками при Ларге и Кагуле и Семилетней войны 1756—1763 годов. Начало этим работам положил ещё Михаил Васильев, выдающийся музейщик, специалист по охране памятников, историк и педагог, в память о котором в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» сейчас проводят ежегодные круглые столы «Краеведение, история и археология Пушкиногорья».

Смотрите также О найденной в Святогорском монастыре надгробной плите Платона Пушкина узнали участники круглого стола в «Михайловском»

Постановка и показ литературно-музыкальных композиций — также непременная часть доброхотской работы «Союза друзей». В разные годы пермяки показывали в «Михайловском», «Тригорском»» и «Петровском» композиции «В садах Лицея» (к 190-летию первого приезда в Михайловское Пушкина–выпускника), «Возвращение» (о внезапным отъезде ссыльного поэта в Петербург в сентябре 1926 года и о его встрече с императором), «И для меня воскресли вновь...» (к 180-летию стихотворения «Я помню чудное мгновенье…») и многие другие.