Органные концерты заслуженного артиста России состоятся в печорской церкви

В Печорах состоятся органные концерты артиста из Санкт-Петербурга 16 и 17 августа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия, для гостей выступит заслуженный артист России, лауреат премии «Органист года 2020», профессор Даниэль Зарецкий.

Даниэль Зарецкий окончил Ленинградскую консерваторию у народной артистки России, профессора Нины Оксентян, а также аспирантуру Казанской консерватории у народной артистки России, профессора Руфии Абдуллиной, а также Музыкальную академию имени Сибелиуса в Хельсинки, Финляндия (профессор К. Юссила) с отличием.

Принимал участие во многих мастер-классах в Западной Европе у ведущих профессоров (Ги Бове, Жан Гийу, Мари-Клер Ален, Харальд Фогель, Людгер Ломанн, Пит Кее, Йон Лауквик, Зигмунд Сатмари и многие другие).

Лауреат открытого всероссийского конкурса органистов 1991 года (1 премия), международного конкурса органистов в Германии, дипломант международных конкурсов органистов в Италии и Финляндии.

Концертирует с 1986 года. Выступал почти во всех городах бывшего СССР, где установлены органы. Активно гастролирует практически во всех странах Европы, а также в США, Израиле, Австралии, Китае, Японии и – первым из российских органистов – в Южной Америке.

В 2000 году исполнил в цикле концертов все органные сочинения И. С. Баха к 250-летию со дня смерти композитора. Участвовал во многих самых престижных и известных органных Фестивалях в Западной Европе, США и странах Азии, проводит мастер-классы в ряде стран Европы, в США, Японии, Китае, Австралии.

Его концерты неоднократно транслировались и записывались радио и телевидением в России, Германии, Швейцарии, Дании, Финляндии, Латвии и Австралии.

Записал 7 компакт-дисков. Член жюри целого ряда престижных международных конкурсов в России и за рубежом.

С 1997 по 2007 год работал в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии. С 2006 года профессор кафедры органа, клавесина и карильона Факультета искусств Санкт-Петербургского государственного университета, с 2007 года - также кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской консерватории, с 2011 года – заведующий кафедрой.

Главный консультант ряда проектов по строительству новых органов и реставрации исторических инструментов в России и за рубежом.

Целый ряд учеников Д. Зарецкого - лауреаты престижных международных и всероссийских конкурсов. Обладатель премии «Органист года», учрежденной в 2020 году Фондом развития творческих инициатив, Российским музыкальным союзом и критико-публицистическим журналом «Музыкальная жизнь».

Победитель всероссийского конкурса педагогического мастерства среди преподавателей вузов в области музыкального, хореографического и изобразительного искусства в номинации «Музыкальное искусство» (2017). Заслуженный артист России (2006).

Первый концерт пройдет 16 августа 16:30. В программе лучшее из Баха:

И.С.Бах (1685-1750)

Фантазия соль мажор BWV 572

Хоральная прелюдия Nun komm der heiden Heiland BWV 599

Хоральная прелюдия Ich ruf zu Dir BWV 639

Концерт соль-мажор в 3-х частях BWV 592

Ария из оркестровой сюиты

Прелюдия и фуга до мажор BWV 545

Две хоральные фантазии из Лейпцигских хоралов

Две хоральные фантазии из Органной мессы

Хоральная прелюдия из Органной книжечки

Токката и фуга ре-минор BWV 565

17 августа начало 16:00, в программе не только Бах:

Л. Маршан Grand Dialogue

Tierce en taille

И. С. Бах Фантазия соль мажор, BWV 572

Три хоральные фантазии

Прелюдия, хорал и фуга ми-бемоль мажор, BWV 552

Э. Жигу Менуэт и Токката

Л. Вьерн Вестминстерские колокола

Адрес: Псковская область, город Печоры, улица Гагарина 12а. Лютеранская церковь святого Петра.