Культура

Фестиваль «Лешуга» стартует в Пскове

Фестиваль яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга» проходит с 15 по 17 августа в парке Куопио, на берегу реки Псковы, сообщили Псковской Ленте Новостей в театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фестиваль проводится с 2024 года. Тогда его посетили 26 тысяч человек.

На фестивале «Лешуга» гости смогут посетить площадку «Открытая кухня», где пройдут демонстрационные мастер-классы по приготовлению кулинарных шедевров из яблок и напитков - свиного стейка, маринованного в сидре с яблочным чатни, окрошки на сидре, десерта из яблока и тыквенного супа с сидром.

Вход свободный.