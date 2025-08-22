Культура

Мансарды и витражи - эксперты одобрили проект новой гостиницы и дома причта в Пскове

Этим летом строительные леса появились на Запсковье у дома, долгое время своим мрачным видом огорчавшего псковичей и пугавшего туристов. Здание на ул. Поземского, 5 ждет реконструкция и чудесное превращение в небольшой современный отель - с мансардным этажом и ночной подсветкой. Эти и другие детали стали предметом обсуждения на заседании Научно-методического и экспертного совета при министерстве культурного наследия Псковской области 21 августа.

Также эксперты рассмотрели проект строительства дома причта при храме Нерукотворного Образа на улице Первомайской. Подробности - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

За стеклом

Первым Научно-методический совет рассмотрел проектные предложения по реконструкции жилого дома на улице Леона Поземского, 5. Проект приспособления исторического здания под отель в июне был согласован региональным министерством культурного наследия. Однако, как пояснила замминистра, начальник отдела по государственной охране объектов культурного наследия Елена Жукова, вопрос вынесли на обсуждение в связи с тем, что проектировщик предложил новые элементы - возможность устройства мансардного этажа и кафе - во внутреннем дворике.

Подробности о новых деталях здания будущего отеля рассказал архитектор Виктор Шилымов. По его словам, во внутреннем дворике планируется сделать стеклянную пристройку, в которой будет находиться кафе. Также по проекту в отеле предусмотрен мансардный этаж, где расположится коридор с видом на внутренний дворик и номера с мансардными окнами во внешней части здания.

«Я нейтрально к этому отношусь, понимая «хотелки» собственников, которые всегда стремятся к увеличению площадей. Но, насколько это эстетично, гармонично и нужно ли нам внедрять? Очень прошу вас высказать мнение», - обратился к участникам совета министр культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

В ходе обсуждения вопроса архитектор Лариса Нуколова уточнила функцию стеклянной пристройки: «Что в ней будет? Вся кухня в здании, а здесь зал? Это кафе городского значения, или оно только для посетителей отеля?»

Проектировщик пояснил, что это круглогодичная пристройка, которая будет использоваться как в качестве места для завтрака, так и лобби-зоны при ресепшн.

Более развернутые пояснения дал архитектор Владимир Шуляковский. «Я немножко в курсе этого проекта. К сожалению, здесь он в усеченном виде. Если бы были представлены планы этажей, было бы понятно, зачем нужна пристройка. Здание поперек нарезано капитальными несущими стенами толщиной до метра. И пристройка - это скорее не кафе, а вход в гостиницу, где сидит девушка красивая, выдает ключи. Там же диванчики, несколько столиков для завтрака. Это не столько узкоспециализированное кафе, сколько общее пространство, которое объединяет разные части здания. И через эту «штуку» все эти проходы получаются, чтобы не крошить существующие мощные несущие стены», - пояснил он.

Также Владимир Шуляковский обратил внимание, что в здании были демонтированы деревянные перекрытия. «Есть идея железобетонные перекрытия сделать ниже. Таким образом, получается полноценный хороший мансардный этаж», - сказал он.

Что касается мансардных окон, эксперт против них не возражает. «Они используются повсеместно, никого не напрягают. Свежий пример, который вроде всем нравится, - Шпагатная фабрика», - напомнил он, отметив, что в целом проект поддерживает.

Председатель Псковского областного отделения Союза архитекторов России и Союза реставраторов России Владимир Васильев согласился, что в городе есть примеры, правда, «они не от хорошей жизни появились, а только для того, чтобы срочно из типовых проектов выжать побольше жилья, которого катастрофически не хватало». «Мне кажется, самый близкий аналог - дом Гельдта на углу Октябрьского проспекта и Некрасова, где со двора устроена мансарда. Девять из десяти псковичей ни за что не догадаются, что это мансарда послевоенная - она практически выполнена в тех же скромных формах, что низлежащие этажи. И здесь вопрос: сделать мансарду в тех же формах, что низлежащие этажи, или подчеркнуто сделать ее в духе южных курортов - что-то решетчатое, застекленное. Возможен, наверное, и тот, и другой вариант», - заметил он.

Владимир Васильев также сказал, что хотелось бы выработать единую политику министерства по вопросу установки окон «Велюкс» (Velux - датская производственная компания, специализирующаяся на мансардных окнах - ред.). «Запрещено было их делать в музыкальной школе на Советской. И я знаю позицию, например, московских экспертов, которые считают дикостью псковской, когда в исторических зданиях делают «Велюксы». Вот в новых крышах, а здесь как раз новая послевоенная крыша, я бы однозначно мансардные окна разрешал. Но здесь важно, как в футболе, выработать единые правила. Либо всем можно, либо всем извините, подвиньтесь».

Построят и подсветят

Вопросы у членов Научно-методического совета вызвал и заезд в отель со стороны пешеходной зоны возле храма из списка ЮНЕСКО - церкви Козьмы и Дамиана с Примостья.

«Заезд согласован по улице Леона Поземского и по переходной зоне к парковочным местам. Это согласовано и с УГХ, и с ГИБДД», - пояснил Виктор Шилымов.

Однако, как заметила председатель регионального отделения ВООПИиК Ирина Голубева, транспортное движение идёт мимо стен объекта культурного наследия, внесённого в список Всемирного наследия. «Вообще-то движение транспорта около памятников по закону запрещено. Здесь даже сделали пешеходной улицу», - уточнила она.

По словам проектировщика, это единственный вариант доступа на территорию отеля. Через эту зону все равно ездят автомобили жителей расположенных здесь домов и спецтехника. Кроме того, по мнению Виктора Шилымова, движение по улице Леона Поземского воздействует на объект ЮНЕСКО куда больше, чем несколько машин, которые будут подъезжать к гостинице.

Также Ирина Голубева обратила внимание на то, что в рамках проекта будет закрыта арка, соединяющая улицу с дворовой территорией. «Это связь городских улиц с этим кварталом. Сейчас этой подворотней уже не пользуются, но когда-то пользовались. Это был доступ к жилым домам. Я так понимаю, территория будет закрыта ограждением и выкинута из городской логистики», - заметила она.

Возможность сооружения мансарды председателя регионального отделения ВООПИиК одобрила, а вот подсветку назвала неудачной. «Она разбивает фасад на мелочи. Не учтены горизонтальные членения. Задача подсветки - показать архитектуру в наиболее выигрышном варианте. И надо подчеркивать особенности архитектуры. В первую очередь - декорации. Я считаю, что нужно с освещением поработать, чтобы подчеркнуть скромную архитектуру этого здания», - сказала Ирина Голубева.

В целом участники научно-методического совета представленные архитектурные решения поддержали единогласно. Но рекомендовали проектировщику поработать над архитектурно-художественной подсветкой и над внешним видом кафе.

Услышать музыку

Второй проект - строительство церковно-причтового дома при храме Нерукотворного Образа на улице Первомайской - Научно-методическим и экспертным советом был рассмотрен повторно. Архитектор Евгения Бакуменко учла рекомендации по результатам первого рассмотрения. И представила новые архитектурные решения.

По ее словам, разработаны эскизы, которые легли в основу фасадных решений.

«Планировочные решения учитывают и нужды причта, и необходимость инженерного обеспечения здания и храма. Также мне важно было показать, что размеры нашего здания ниже, чем застройка на четной стороне», - сообщила она.

Отвечая на вопросы экспертов, проектировщик пояснила выбор цвета фасада: «Зеленые крыши храма, зеленые купола. И я решила выбрать такой более нейтральный зеленый цвет в сочетании с разбеленным охристым оттенком».

При этом архитектор отметила, что «не согласна с мнением, что тут должен быть ансамбль». «Здесь должно быть здание, которое в первую очередь не будет притягивать на себя внимание. Важно сохранить доминанту - роль храма в сложившейся среде. Нет смысла создавать ансамбль. Правильнее делать откровенно современное здание», - сказала она.

Евгения Бакуменко заметила, что ансамбль - это гармонически построенный и архитектурно завершенный комплекс. «Здесь его нет. И я к этому не стремилась. Я внедряла новое здание, которое по смыслу связано с храмом. Я взяла элементы средневековой гражданской архитектуры и оставила витражи, так как это современное здание, там нужен свет», - пояснила она.

С ней не согласился Владимир Шуляковский. По его словам, ансамбль - это не значит, что надо в следующем здании копировать элементы предыдущего. Он может состоять из зданий разных эпох, разных стилей - просто гармонично сочетаться.

Со словами поддержки проекта выступила руководитель Службы управления объектом всемирного наследия ЮНЕСКО Мария Лисенкова. «Мы все знаем, как тяжело работать с небольшим объёмом, и при этом если окружающая среда - абсолютно разнохарактерная архитектура. С этой сложнейшей задачей проектировщик справился. Может показаться, что это здание немножко эклектично, но на самом деле небольшой объем собрал в себе разнохарактерную архитектуру. И очень интересны технические решения», - сказала она.

Владимир Васильев также поддержал автора проекта: «Это большой шаг вперед по сравнению с тем, что было. Убежден, что это здание получилось тем, что может стать отправной точкой для следующих архитекторов».

Положительно о проекте отозвалась и Ирина Голубева. «То, что сейчас представлено - более положительно, потому что оно утратило агрессивность, которая была в предыдущем архитектурном образе. Каждый дом причта должен быть связан с основным объектом - церковью. Предыдущий образ с церковью идейно не сочетался. А здесь - наоборот. Здесь всё привязано к храму. Хотя элементы современного мироощущения, восприятия, безусловно, есть, и это тоже интересно. В целом образ связан с пониманием постмодернизма и модерна. Такой вариант может быть принят как идея. И желаю автору сохранить свое умение интерпретировать», - сказала она.

Подводя итоги обсуждения, Вадим Нэдик напомнил еще об одном значении слова «ансамбль». «Инструменты разные в ансамбле: и арфа, и флейта. А музыка в итоге слышна всем. Так вот есть здесь музыка или нет? Я думаю, есть. И здание, и храм объединены. И это понятно с первого взгляда», - заметил он.

Коллеги с ним согласились. И большинством голосов представленное проектное решение было поддержано. На этом повестка заседания была исчерпана. Но работа по реконструкции старых зданий и строительству новых продолжится. Как на Леона Поземного и Первомайской, так и на других улицах нашего красивого древнего города.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой