Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
День картофельного поля
вкусно и полезно плавленый сыр
Псков летние террасы
инфографика регистрируем ТОС
ПЛН 25 лет
Три кита успеха
Задержание ректора ПсковГУ
о работе профсоюзных здравниц
МАФы Пскова и Великих Лук
Чем трактор лучше ламборджини
нацпроект «Молодёжь и дети»
 
 
 
ещё Культура 22.08.2025 15:270 Мансарды и витражи - эксперты одобрили проект новой гостиницы и дома причта в Пскове 22.08.2025 15:270 Мансарды и витражи - эксперты одобрили проект новой гостиницы и дома причта в Пскове 22.08.2025 14:120 Дополнительный сеанс «банного интерактива» проведут 23 августа в пушкинском Тригорском 22.08.2025 10:230 Большой концерт-премьера состоится в Доме офицеров Пскова 12 сентября 22.08.2025 10:130 На острове имени Залита устроили уличный кинопоказ советских мультфильмов 21.08.2025 18:590 Выставку об оперной судьбе «Бориса Годунова» открыли в «Михайловском». ФОТО
 
 
 
Самое популярное 18.08.2025 09:450 Уникальные темпы роста: о социально-экономическом развитии Великих Лук в первом полугодии. ЛОНГРИД 18.08.2025 14:203 Интерактив: Недоброе утро в общественном транспорте 18.08.2025 10:490 Сбитая на переходе в Пскове девушка получила тяжелые травмы. ВИДЕО 17.08.2025 21:403 Псковичка завоевала титул «Первая Вице-Миссис Россия - 2025» 18.08.2025 18:180 Рейтингомер: новый военком, ложная сирена и дело о клевете
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Мансарды и витражи - эксперты одобрили проект новой гостиницы и дома причта в Пскове

22.08.2025 15:27|ПсковКомментариев: 0

Этим летом строительные леса появились на Запсковье у дома, долгое время своим мрачным видом огорчавшего псковичей и пугавшего туристов. Здание на ул. Поземского, 5 ждет реконструкция и чудесное превращение в небольшой современный отель - с мансардным этажом и ночной подсветкой. Эти и другие детали стали предметом обсуждения на заседании Научно-методического и экспертного совета при министерстве культурного наследия Псковской области 21 августа.

Также эксперты рассмотрели проект строительства дома причта при храме Нерукотворного Образа на улице Первомайской. Подробности - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

 

За стеклом

Первым Научно-методический совет рассмотрел проектные предложения по реконструкции жилого дома на улице Леона Поземского, 5. Проект приспособления исторического здания под отель в июне был согласован региональным министерством культурного наследия. Однако, как пояснила замминистра, начальник отдела по государственной охране объектов культурного наследия Елена Жукова, вопрос вынесли на обсуждение в связи с тем, что проектировщик предложил новые элементы - возможность устройства мансардного этажа и кафе - во внутреннем дворике.

Подробности о новых деталях здания будущего отеля рассказал архитектор Виктор Шилымов. По его словам, во внутреннем дворике планируется сделать стеклянную пристройку, в которой будет находиться кафе. Также по проекту в отеле предусмотрен мансардный этаж, где расположится коридор с видом на внутренний дворик и номера с мансардными окнами во внешней части здания.

«Я нейтрально к этому отношусь, понимая «хотелки» собственников, которые всегда стремятся к увеличению площадей. Но, насколько это эстетично, гармонично и нужно ли нам внедрять? Очень прошу вас высказать мнение», - обратился к участникам совета министр культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

В ходе обсуждения вопроса архитектор Лариса Нуколова уточнила функцию стеклянной пристройки: «Что в ней будет? Вся кухня в здании, а здесь зал? Это кафе городского значения, или оно только для посетителей отеля?»

Проектировщик пояснил, что это круглогодичная пристройка, которая будет использоваться как в качестве места для завтрака, так и лобби-зоны при ресепшн.

Более развернутые пояснения дал архитектор Владимир Шуляковский. «Я немножко в курсе этого проекта. К сожалению, здесь он в усеченном виде. Если бы были представлены планы этажей, было бы понятно, зачем нужна пристройка. Здание поперек нарезано капитальными несущими стенами толщиной до метра. И пристройка - это скорее не кафе, а вход в гостиницу, где сидит девушка красивая, выдает ключи. Там же диванчики, несколько столиков для завтрака. Это не столько узкоспециализированное кафе, сколько общее пространство, которое объединяет разные части здания. И через эту «штуку» все эти проходы получаются, чтобы не крошить существующие мощные несущие стены», - пояснил он.

Также Владимир Шуляковский обратил внимание, что в здании были демонтированы деревянные перекрытия. «Есть идея железобетонные перекрытия сделать ниже. Таким образом, получается полноценный хороший мансардный этаж», - сказал он.

Что касается мансардных окон, эксперт против них не возражает. «Они используются повсеместно, никого не напрягают. Свежий пример, который вроде всем нравится, - Шпагатная фабрика», - напомнил он, отметив, что в целом проект поддерживает.

Председатель Псковского областного отделения Союза архитекторов России и Союза реставраторов России Владимир Васильев согласился, что в городе есть примеры, правда, «они не от хорошей жизни появились, а только для того, чтобы срочно из типовых проектов выжать побольше жилья, которого катастрофически не хватало». «Мне кажется, самый близкий аналог - дом Гельдта на углу Октябрьского проспекта и Некрасова, где со двора устроена мансарда. Девять из десяти псковичей ни за что не догадаются, что это мансарда послевоенная - она практически выполнена в тех же скромных формах, что низлежащие этажи. И здесь вопрос: сделать мансарду в тех же формах, что низлежащие этажи, или подчеркнуто сделать ее в духе южных курортов - что-то решетчатое, застекленное. Возможен, наверное, и тот, и другой вариант», - заметил он.

Владимир Васильев также сказал, что хотелось бы выработать единую политику министерства по вопросу установки окон «Велюкс» (Velux - датская производственная компания, специализирующаяся на мансардных окнах - ред.). «Запрещено было их делать в музыкальной школе на Советской. И я знаю позицию, например, московских экспертов, которые считают дикостью псковской, когда в исторических зданиях делают «Велюксы». Вот в новых крышах, а здесь как раз новая послевоенная крыша, я бы однозначно мансардные окна разрешал. Но здесь важно, как в футболе, выработать единые правила. Либо всем можно, либо всем извините, подвиньтесь».

Построят и подсветят

Вопросы у членов Научно-методического совета вызвал и заезд в отель со стороны пешеходной зоны возле храма из списка ЮНЕСКО - церкви Козьмы и Дамиана с Примостья.

«Заезд согласован по улице Леона Поземского и по переходной зоне к парковочным местам. Это согласовано и с УГХ, и с ГИБДД», - пояснил Виктор Шилымов.

Однако, как заметила председатель регионального отделения ВООПИиК Ирина Голубева, транспортное движение идёт мимо стен объекта культурного наследия, внесённого в список Всемирного наследия. «Вообще-то движение транспорта около памятников по закону запрещено. Здесь даже сделали пешеходной улицу», - уточнила она.

 

 

 

По словам проектировщика, это единственный вариант доступа на территорию отеля. Через эту зону все равно ездят автомобили жителей расположенных здесь домов и спецтехника. Кроме того, по мнению Виктора Шилымова, движение по улице Леона Поземского воздействует на объект ЮНЕСКО куда больше, чем несколько машин, которые будут подъезжать к гостинице.

Также Ирина Голубева обратила внимание на то, что в рамках проекта будет закрыта арка, соединяющая улицу с дворовой территорией. «Это связь городских улиц с этим кварталом. Сейчас этой подворотней уже не пользуются, но когда-то пользовались. Это был доступ к жилым домам. Я так понимаю, территория будет закрыта ограждением и выкинута из городской логистики», - заметила она.

Возможность сооружения мансарды председателя регионального отделения ВООПИиК одобрила, а вот подсветку назвала неудачной. «Она разбивает фасад на мелочи. Не учтены горизонтальные членения. Задача подсветки - показать архитектуру в наиболее выигрышном варианте. И надо подчеркивать особенности архитектуры. В первую очередь - декорации. Я считаю, что нужно с освещением поработать, чтобы подчеркнуть скромную архитектуру этого здания», - сказала Ирина Голубева.

В целом участники научно-методического совета представленные архитектурные решения поддержали единогласно. Но рекомендовали проектировщику поработать над архитектурно-художественной подсветкой и над внешним видом кафе.

Услышать музыку

Второй проект - строительство церковно-причтового дома при храме Нерукотворного Образа на улице Первомайской - Научно-методическим и экспертным советом был рассмотрен повторно. Архитектор Евгения Бакуменко учла рекомендации по результатам первого рассмотрения. И представила новые архитектурные решения.

По ее словам, разработаны эскизы, которые легли в основу фасадных решений.

«Планировочные решения учитывают и нужды причта, и необходимость инженерного обеспечения здания и храма. Также мне важно было показать, что размеры нашего здания ниже, чем застройка на четной стороне», - сообщила она.

Отвечая на вопросы экспертов, проектировщик пояснила выбор цвета фасада: «Зеленые крыши храма, зеленые купола. И я решила выбрать такой более нейтральный зеленый цвет в сочетании с разбеленным охристым оттенком».

При этом архитектор отметила, что «не согласна с мнением, что тут должен быть ансамбль». «Здесь должно быть здание, которое в первую очередь не будет притягивать на себя внимание. Важно сохранить доминанту - роль храма в сложившейся среде. Нет смысла создавать ансамбль. Правильнее делать откровенно современное здание», - сказала она.

Евгения Бакуменко заметила, что ансамбль - это гармонически построенный и архитектурно завершенный комплекс. «Здесь его нет. И я к этому не стремилась. Я внедряла новое здание, которое по смыслу связано с храмом. Я взяла элементы средневековой гражданской архитектуры и оставила витражи, так как это современное здание, там нужен свет», - пояснила она.

С ней не согласился Владимир Шуляковский. По его словам, ансамбль - это не значит, что надо в следующем здании копировать элементы предыдущего. Он может состоять из зданий разных эпох, разных стилей - просто гармонично сочетаться.

Со словами поддержки проекта выступила руководитель Службы управления объектом всемирного наследия ЮНЕСКО Мария Лисенкова. «Мы все знаем, как тяжело работать с небольшим объёмом, и при этом если окружающая среда - абсолютно разнохарактерная архитектура. С этой сложнейшей задачей проектировщик справился. Может показаться, что это здание немножко эклектично, но на самом деле небольшой объем собрал в себе разнохарактерную архитектуру. И очень интересны технические решения», - сказала она.

Владимир Васильев также поддержал автора проекта: «Это большой шаг вперед по сравнению с тем, что было. Убежден, что это здание получилось тем, что может стать отправной точкой для следующих архитекторов».

 

Положительно о проекте отозвалась и Ирина Голубева. «То, что сейчас представлено - более положительно, потому что оно утратило агрессивность, которая была в предыдущем архитектурном образе. Каждый дом причта должен быть связан с основным объектом - церковью. Предыдущий образ с церковью идейно не сочетался. А здесь - наоборот. Здесь всё привязано к храму. Хотя элементы современного мироощущения, восприятия, безусловно, есть, и это тоже интересно. В целом образ связан с пониманием постмодернизма и модерна. Такой вариант может быть принят как идея. И желаю автору сохранить свое умение интерпретировать», - сказала она.

Подводя итоги обсуждения, Вадим Нэдик напомнил еще об одном значении слова «ансамбль». «Инструменты разные в ансамбле: и арфа, и флейта. А музыка в итоге слышна всем. Так вот есть здесь музыка или нет? Я думаю, есть. И здание, и храм объединены. И это понятно с первого взгляда», - заметил он.

Коллеги с ним согласились. И большинством голосов представленное проектное решение было поддержано. На этом повестка заседания была исчерпана. Но работа по реконструкции старых зданий и строительству новых продолжится. Как на Леона Поземного и Первомайской, так и на других улицах нашего красивого древнего города.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой

Теги: #наследие #проект
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Верите ли вы, что встреча президентов России и США приблизила мир?
В опросе приняло участие 175 человек
22.08.2025, 16:420 Более 100 лент-триколоров раздали псковичам в честь Дня флага России 22.08.2025, 16:310 На установку в Пскове памятника погибшим на СВО военнослужащим ни один подрядчик не подал заявку 22.08.2025, 16:170 День в истории ПЛН. 22 августа 22.08.2025, 16:160 Игорь Сопов: Надеемся, что «Политический забег» станет ежегодным
22.08.2025, 15:580 Завершилась X Спартакиада пенсионеров Псковской области 22.08.2025, 15:470 С начала сезона от клещей в Псковской области пострадали почти 2 800 человек 22.08.2025, 15:420 Вышел первый выпуск «Первой» телевизионной лиги КВН с участием псковской «Камбаламбы» 22.08.2025, 15:352 Интерактив: Чуть ноги не переехал
22.08.2025, 15:300 Первые паспорта вручил Михаил Ведерников юным псковичам 22.08.2025, 15:270 Мансарды и витражи - эксперты одобрили проект новой гостиницы и дома причта в Пскове 22.08.2025, 15:080 В Пскове стали известны победители «Политического забега. ЕДГ-2025» 22.08.2025, 15:040 До +20 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 23 августа
22.08.2025, 14:460 Губернатор Псковской области вручил награды лучшим педагогам 22.08.2025, 14:430 Пилот аэростата поделился впечатлениями об акции «Цвета Родины» в Великих Луках 22.08.2025, 14:370 Александр Козловский рассказал об исполнении народной программы в Псковской области 22.08.2025, 14:280 Отменить домашние задания, улучшить питание: перед 1 сентября «Новые люди» представили идеи для школьников
22.08.2025, 14:270 Игорь Иванов: Триколор символизирует нашу свободу, независимость и единство 22.08.2025, 14:180 «Политический забег. ЕДГ-2025» стартовал в Пскове 22.08.2025, 14:120 Дополнительный сеанс «банного интерактива» проведут 23 августа в пушкинском Тригорском 22.08.2025, 14:030 Торговый центр приглашает псковичей на день рождения Чебурашки
22.08.2025, 13:560 Дмитрий Быстров: ПЛН — востребованный ресурс с профессиональной командой 22.08.2025, 13:510 800 заражённых хризантем и гвоздик уничтожат в Псковской области 22.08.2025, 13:500 Скончался исполнитель песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов 22.08.2025, 13:290 Ценности Союза женщин России перечислила Наталья Никифорова
22.08.2025, 13:160 Росгвардейцы задержали 18-летнюю псковичку за кражу косметики 22.08.2025, 13:140 Туроператоры получат льготы за работу в трех дружественных сопредельных странах 22.08.2025, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Зачем женщинам объединяться? 22.08.2025, 12:570 «Кармическое ДТП» произошло в Пскове на улице Леона Поземского
22.08.2025, 12:530 Названа причина замора рыбы в реке Усвяча 22.08.2025, 12:460 Оклады бюджетников в Псковской области проиндексируют на 4,5% с 1 октября 22.08.2025, 12:380 На территории Псковской области функционирует 127 профильных классов 22.08.2025, 12:380 «Семейные ценности»: Зачем женщинам объединяться?
22.08.2025, 12:280 Госавтоинспекция напомнила водителям о новом участке с односторонним движением в центре Пскова 22.08.2025, 12:250 В ГД внесут проект о размещении флага России на документах и банкнотах 22.08.2025, 12:140 «На пятой передаче»: Рост госпошлин, 50 рублей за просмотр данных и 8 «лежачих полицейских» в Хотицах 22.08.2025, 12:130 Подкаст о российском триколоре записала глава Псковского района
22.08.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: MAX атакует, блокировка звонков через мессенджеры и поступление в вуз онлайн 22.08.2025, 12:020 Семья из Голландии обрела новый дом в Пскове 22.08.2025, 11:510 Александр Котов: Проблемы образования нужно решать сообща 22.08.2025, 11:370 Сервисы рассказали о росте числа вакансий для подростков в нескольких сферах
22.08.2025, 11:340 Александр Козловский: Пусть наш флаг всегда развевается в мирном небе 22.08.2025, 11:300 Доходы от приватизации к июлю впятеро превысили годовой план 22.08.2025, 11:260 «Пастырь. Защитники Отечества»: военный священник Александр Смирнов. ВИДЕО 22.08.2025, 11:170 В МВД рассказали о способе похищения денег мошенниками при якобы трудоустройстве
22.08.2025, 11:000 «Хайпожоры»: MAX атакует, блокировка звонков через мессенджеры и поступление в вуз онлайн 22.08.2025, 10:520 Выпускник 1974 года ВЛГАФК посетил альма-матер в год её 55-летия 22.08.2025, 10:440 День №1 на «Европе Плюс»: радиостанция отправит 12 слушателей на концерт Крида 22.08.2025, 10:330 Августовское областное педагогическое совещание проходит в Пскове
22.08.2025, 10:230 Насмерть сбившему пешехода на улице Коммунальной псковичу вынесли приговор 22.08.2025, 10:230 Большой концерт-премьера состоится в Доме офицеров Пскова 12 сентября 22.08.2025, 10:130 На острове имени Залита устроили уличный кинопоказ советских мультфильмов 22.08.2025, 09:590 Жилой дом горел в псковской деревне Марковка
22.08.2025, 09:540 Псковичи делятся фотографиями пауков-ос 22.08.2025, 09:460 Расходы на сборы ребенка в школу в Пскове составляют в среднем 13 700 рублей – опрос  22.08.2025, 09:390 Александр Котов: Российский триколор символизирует силу и достоинство великой державы 22.08.2025, 09:340 Кому закон не писан
22.08.2025, 09:150 Работодатели рассказали, какие проблемы зумеров они считают основными 22.08.2025, 09:000 «Деловая Россия» организовала в Пскове круглый стол вузов Югры и Северо-Запада 22.08.2025, 08:400 Аэростаты с российским триколором поднялись в Великих Луках утром 22 августа 22.08.2025, 08:200 Роспотребнадзор рассказал о прививках перед поступлением в первый класс
22.08.2025, 08:000 Т2 развернула VoWiFi на федеральном уровне 22.08.2025, 07:300 Юрист рассказала, как отказаться от поручительства по кредиту 22.08.2025, 07:010 День государственного флага Российской Федерации отмечают 22 августа 21.08.2025, 22:000 Болезни даются человеку для осмысления ошибок в жизни, заявил психолог
21.08.2025, 21:400 Паук-оса замечен в Псковской области 21.08.2025, 21:200 Пять проектов создания комфортной городской среды от Псковской области победили на форуме 21.08.2025, 21:000 Изменений в структуре и содержании ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году не будет 21.08.2025, 20:400 Урок безопасности провели в детской деревне SOS в Псковском районе
21.08.2025, 20:200 Росгвардия приглашает псковичей на службу в ОМОН «Кром» 21.08.2025, 20:000 Занятость 1745 псковичей легализовали за 2025 год 21.08.2025, 19:400 73 человека погибли в России за год из-за взрывов бытового газа 21.08.2025, 19:200 В Пскове стали известны победители конкурса проектов «Есть идея!»
21.08.2025, 19:000 Новый выпуск проекта «Пастырь. Защитники Отечества» посвящен военному священнику Александру Смирнову 21.08.2025, 18:590 Выставку об оперной судьбе «Бориса Годунова» открыли в «Михайловском». ФОТО 21.08.2025, 18:400 «Праздник двора» прошёл на улице Завеличенской в Пскове 21.08.2025, 18:190 На участке трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 22 августа
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru