Культура

Сессия проекта «Детская филармония» прошла в Пскове

С 16 по 22 августа в Пскове прошла сессия проекта «Детская филармония», сообщили Псковской Ленте Новостей в «БКЗ ПСКОВ».

Фото: «БКЗ ПСКОВ»

«На неделю в Псков приехал Детский оркестр русских народных инструментов, чтобы провести плодотворные дни, полные музыки и творчества. Под чутким руководством дирижера Юлии Баранчиковой ребята не только усердно репетируют, но и наслаждаются насыщенной культурной программой», - рассказали в «БКЗ ПСКОВ».



Недавно дети посетили Центр музыкальных древностей В.И. Поветкина в Великом Новгороде, где погрузились в богатую историю русской музыки.



Итогом сессии станет Сказка с оркестром «Серебряное копытце».