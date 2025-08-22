Культура

Школьники из белорусских Чашников: Само название Пушкинские Горы звучит как музыка

Старшеклассники из средней школы № 1 имени Е.Ф. Ивановского в городе Чашники Витебской области Республики Беларусь в конце этой недели побывали в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

фото: Школьники из Чашников в музее-усадьбе «Петровское» / соцсеть «Одноклассники»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, молодые люди и их наставники смогли приехать в псковские пушкинские места благодаря гуманитарному проекту «Волшебство пушкинского слова», который поддержал фонд «Русский мир».

Этот проект, цель которого — популяризация русской литературы в Республике Беларусь, является не просто данью уважения великому поэту, — пояснили в музее. Он направлен на то, чтобы заново открыть гений Пушкина для подрастающего поколения, показав, насколько красивы, но главное — актуальны его произведения и мысли в наше время. В программу своего проекта школьники и педагоги включили более двадцати очень разных пунктов, среди которых театральные постановки, интерактивные выставки, открытые уроки, конкурсы сочинений, многое другое».

Гости из Чашников поднялись к могиле Пушкина в Святогорском монастыре и побывали в мемориальных «Михайловском», «Тригорском» и «Петровском», уточнили в музее-заповеднике. «Само название Пушкинские Горы звучит как музыка… Это место, где природа и поэзия сливаются воедино, создавая неповторимую атмосферу вдохновения и умиротворения… Поездка в «Михайловское» — путешествие не только в пространстве, но и во времени, возможность прикоснуться к истории и почувствовать дух эпохи» — поделились своими впечатлениями от поездки участники делегации из Витебской области.