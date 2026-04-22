Лекцию основоположника «гдовского лермонтоведения» прослушали псковичи

Читатели Историко-краеведческой библиотеки Пскова имени Ивана Василёва послушали лекцию основоположника «гдовского лермонтоведения». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе города, краевед и писатель Владимир Будько выступил с лекцией «От Грибоедова и Лермонтова до Дружинина – писатели на Псковщине». 

Он рассказал, что с детства увлёкся изучением истории и обнаружил, что жизнь многих известных литераторов была связана с гдовской землёй. Не только писателя, литературного критика и переводчика Александра Дружинина, который посещал «гдовскую Швейцарию» или министра народного просвещения Александра Шишкова – того самого, который придумал «мокроступы» и «землемерие». 

Владимир Будько нашёл среди гдовских помещиков тётушек Лермонтова и даже его юношескую любовь, выяснил, кто из них водил знакомство с Пушкиным и на глазах у кого развивался роман Нины Чавчавадзе с Александром Грибоедовым. 

У него есть собственная версия, как родилось стихотворение «На смерть поэта» (конечно же, и тут не обошлось без гдовичей, родственников Лермонтова) и почему погиб Грибоедов. Кроме того, он рассказал читателям Василёвки, за что Тургенев «получал по шапке» от Некрасова, кто и почему сфальсифицировал мемуары возлюбленной Лермонтова Екатерины Сушковой, которая потом вышла замуж за гдовского помещика Хвостова, и с кем из гдовских аристократов дружил Александр Дружинин. 

Владимир Будько похвастался, что именно он придумал термин «гдовское лермонтоведение», потому что в отечественном лермонтоведении образовалась «гдовская дырка». Он также подарил Историко-краеведческой библиотеке Пскова несколько своих новых книг и анонсировал новые, которые пока в работе. 

Видеозапись лекции Владимира Будько будет опубликована в группе Василёвки «ВКонтакте» и на сайте Историко-краеведческой библиотеки Пскова. 

