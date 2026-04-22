Псковский музей предлагает заглянуть в глаза людям из прошлого

Интерактивная экскурсия «Загляни в глаза» пройдет в субботу, 25 апреля, в Картинной галерее псковского музея (улица Некрасова, дом 7), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Темой интерактивной экскурсии является портретный жанр. Гостей ждёт знакомство с различными техниками и стилями жанра, начиная от классических портретов времён императора Петра Великого до современных экспериментов XXI века. Все желающие смогут узнать, как художники прошлого и настоящего передавали характер и эмоции моделей, какие приёмы использовали для этого.

Научный сотрудник музея расскажет и покажет, как преображался портретный жанр на протяжении веков, как он отражал социальные и культурные изменения своего времени.

Начало в 15.00. Телефон для записи: +78112331603. 

