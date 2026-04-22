Савва Ямщиков. Влюбленный в Псков

«Это мой любимый город», - говорил о Пскове реставратор и искусствовед Савва Ямщиков. Он защищал город как одно из важнейших мест, откуда исходят истоки русской культуры. Он восстанавливал местные иконы древнерусского письма, открывал их для столичной публики и приложил руку к возвращению в Псков из Германии «Богородицы Псково-Покровской». А в годы безвременья своим веским словом боролся против разрушения памятников и спасал заповедные земли от застройки. Сегодня Савва Ямщиков стал героем проекта «Гении земли Псковской», в котором медиахолдинг «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив выпускает видеофильмы, радиопрограммы и публицистические статьи о выдающихся деятелях культуры, связанных с Псковской областью.

Неквасной патриотизм

Савва Ямщиков родился в Москве 8 октября 1938 года в семье раскулаченных старообрядцев. Регистраторша в ЗАГСе, вопреки воле родителей, записала его Савелием, но крестили мальчика Саввой, под этим же именем он вписан в пантеон русской культуры.

Детство Савва-Савелий провел в бараке у железной дороги. Приходилось и вагоны разгружать, чтобы помочь матери — отец сгорел от туберкулеза в самом начале войны, в 1941 году. После школы юноша поступил на искусствоведческое отделение истфака МГУ. Собирался стать египтологом. Изучал иероглифы, проводил часы в музейных залах. Все изменила практика на втором курсе, когда студентов отвезли на знакомство с памятниками Суздаля и Владимира.

Оказалось, что родная история — не менее захватывающая, таящая загадки и требующая защиты силой знания.

Страна потеряла потенциального египтолога, но приобрела много больше.

Будущий искусствовед и реставратор, как сам он говорил, «влюбился раз и навсегда в творчество мастеров Древней Руси». Увлеченного студента быстро отметили и предложили место ученика в Реставрационном центре имени Грабаря. Савва Ямщиков позднее вспоминал, что ловил себя на мысли: он не в современной Москве, а попал в «мастерские псковских и новгородских средневековых иконописцев». Располагались они в ту пору в Марфо-Мариинской обители. В 1974 году он назовет Марфой дочку, рожденную в браке с балериной Валентиной Ганибаловой.

Десятилетия работы в центре в 50-80-е годы — сначала в качестве художника-реставратора, затем на посту начальника отдела — были посвящены восстановлению икон древнего русского письма. Были заграничные командировки, например, на шведский остров Готланд, где русские купцы построили православный храм еще в XII веке. И куда более многочисленные командировки «в глубинку», они дали глубокое понимание процессов в русской провинции.

«Не квасной патриотизм, а подкрепленная многочисленными историческими фактами, подлинными документами осведомленность и личный опыт позволяют мне быть уверенным в будущем русской провинции», - писал Савва Ямщиков в книге «Служу по России».

Он организовывал выставки, которые современники иначе как блестящими не называли.

Отобранные в запасниках и отреставрированные Саввой Ямщиковым иконы стали основой экспозиции, которую и сегодня можно посетить в Псковском музее-заповеднике. Называется она «Живопись древнего Пскова» и выросла из выставки, устроенной реставратором в выставочном зале Союза художников на Кузнецком мосту в столице.

Савва Ямщиков не только открывал столичной публике и музейному миру лики с древних икон, но и открыл жанр русского провинциального портрета, пылившегося в тех же запасниках. А еще считал, что «в провинциальных музеях работают очень честные люди, подвижники».

Он, действительно, служил. Неспроста на посвященной ему мемориальной доске на здании Псковского музея-заповедника значится: «С твердой верой в силу креста и слова стоявшему за Псков духовному воину Савве Ямщикову благодарные псковичи». Псков долгое время оставался одним из главных мест службы реставратора, не раз он сам вставал и поднимал свои «рати» на защиту местных памятников старины.

Покров над Саввой

«Жизнь моя, личная и творческая, отдана русской провинции, - признавался реставратор, - и я благодарен Богу за это». Суздаль, Вологда, Ярославль, Кострома, Великий Новгород — много где ждали неутомимого специалиста. В Пскове Савва Ямщиков впервые оказался в 1962 году, в составе бригады реставраторов приехал отбирать возвращенные из Германии иконы, наиболее остро нуждавшиеся во внимании специалистов. С тех пор он называл Псков не иначе как «любимым местом» и «городом городов», писал, что «человек, однажды посетивший Псков, обязательно сюда вернется или будет об этом мечтать».

Как специалист по иконописи он отмечал стойкость и прочность традиции местных мастеров, их особый почерк, самостоятельный путь и приверженность только одному — псковскому — стилю.

Реставратор непосредственно поучаствует в возвращении из Германии одной из главных псковских святынь, «Псково-Покровской» иконы Божией Матери. На ней запечатлено явление Богородицы старцу Дорофею и облик города при нашествии армии польского короля Стефана Батория во времена правления Ивана Грозного.

Долгое время икона считалась безвозвратно утраченной, как и другие неисчислимые ценности, прихваченные оккупантами во время отступления в конце Великой Отечественной войны. Савва Ямщиков опознал икону по каталогу с выставки в Мюнхене, где ее обозвали «Псков и его окрестности». С 1970 года он бился над возвращением святыни домой, пока в 2000 году во время визита в Германию президента Владимира Путина немецкое правительство не объявило о передаче «Богородицы» российской стороне. С 2001 года икона находится в кафедральном Троицком соборе Пскова.

«Там перебывала вся Россия. Сказать, что не был в Пскове, всё равно, что расписаться в собственной отсталости», - агитировал реставратор.

То, что начиналось, как рабочие отношения с музеями в Пскове и Михайловском, переросло в крепкую дружбу с создателем древлехранилища Псковского музея-заповедника Леонидом Твороговым и легендарным хранителем Пушкинского музея-заповедника Семеном Гейченко. Последний подарит Савве Ямщикову деревянный посох, вырезанный поэтом Михаилом Дудиным. Опираясь на этот посох, реставратор будет отстаивать псковскую старину во властных кабинетах, стучать по паркету, пытаясь достучаться до тех, кто принимает решения. С этим посохом уже после смерти Гейченко, в нулевые годы, Савва Ямщиков будет помогать нынешнему директору «Михайловского» Георгию Василевичу спасать заповедные земли от застройки.

Таким, в узнаваемом образе с посохом в руках, его отлили в бронзе для памятника, установленного в Пскове в 2020 году рядом с Покровской башней.

Покровский угол — место в судьбе реставратора символическое, крепко связывающее его с городом. Не только из-за возвращенной при участии Саввы Ямщикова иконы. Во время первых командировок в Псков он бегал купаться на Великую к Покровской башне. Поднимал с друзьями-учеными чарку во славу русского оружия на холме у памятника 300-летию героической обороны Пскова от войск Стефана Батория. А потом привез к Покровке съемочную группу фильма «Андрей Рублев» во главе с Андреем Тарковским, чьим консультантом на картине вступал.

Еще в послевоенные десятилетия Псков переживал реставрационный бум, сюда перебирались специалисты высочайшего класса, активно велось восстановление церквей и крепостных сооружений. Реставрация Покровского комплекса, завершенная в 1963 году, была признана лучшей реставрацией года на всесоюзном уровне. Вот и привез сюда Ямщиков Тарковского в 1965 году, предложил тому локацию для готовящейся киноленты. Он же показал ему Изборск — другую узнаваемую по первым кадрам точку из Псковской области, где проходили съемки.

В детстве Савва и сам мечтал сниматься, посещал театральный кружок, многие отмечали артистизм, с которым он рассказывал о главном объекте своего интереса — древнерусской живописи. На одной организованной Ямщиковым выставке к реставратору подошел режиссер Василий Шукшин, предложил роль в «Степане Разине». И услышал отказ: «Тогда мне придется не ездить в Псков и Новгород».

В псковской мастерской Всеволода Смирнова Савва Ямщиков познакомился со Львом Гумилевым, тот заказывал кованый крест для могилы своей матери Анны Ахматовой.

В хлебосольной мастерской кузнеца и реставратора Всеволода Смирнова собирался цвет интеллигенции не просто Пскова — всего Союза.

Два знатока Древней Руси коротко сошлись. Позднее Савва Ямщиков будет называть себя учеником Льва Гумилева. Во время совместных прогулок по Изборску (где, как считал Гумилев, находится средоточие начальной истории русского государства) старший товарищ учил молодого реставратора: мир тесно связан, и чтобы понять русского иконописца, надо знать, что в годы его работы делалось в Лондоне и Париже.

«Именно в Изборске псковская история воспринимается необычайно остро, а крепостные стены живо напоминают о событиях, волновавших средневековый мир. Изборск принадлежит к числу тех мест России, которые время словно обязалось сохранить в первозданном виде. Изборск не поражает диковинными формами и колоссальными размерами, чтобы понять красоту Изборска, надо пожить у его стен хотя бы недолго», - это слова из черновиков Саввы Ямщикова, изданных Марфой в 2018 году в виде книги «Савва: сам о себе».

В 2007 году Савва Ямщиков стал одним из инициаторов воздвижения Поклонного креста на Священном холме в Изборске, куда свозят землю из знаковых мест России, а на следующий год присоединил сюда землю из Абхазии.

Теплые отношения сложились у Ямщикова и с настоятелем Псково-Печерского монастыря архимандритом Алипием, имевшим профессию художника и занимавшегося реставрацией по церковной линии. Ему досталось послушание по послевоенному восстановлению монастыря, который находился в таком запустении, что через дыры в окружающей обитель крепостной стене запросто проходили коровы. Выяснилось, что в детстве Савва восемь раз проводил летние каникулы в той же деревне, где за два десятилетия до того вырос будущий настоятель, и они пусть и в разное время, но в одном лесу собирали белые грибы. В том числе, Алипий привлек Савву Ямщикова к расчистке фресок XVI века в главном монастырском соборе Успения. Первым из-под слоя многовековой копоти и грязи проступил лик Саввы Освященного.

Псковщина навсегда

Словом, Псков раскрыл свои объятия для столичного реставратора, где тот с удовольствием начал пускать свои корни. Эта связь, ох, как пригодилась городу с наступлением новой эпохи, когда многие завоевания прошлых десятилетий буквально пошли прахом.

Так, в 1995 году сгорел смирновский шатер над Покровской башней. Это сейчас внутри обосновался Псковский музей-заповедник, а к моменту пожара и много лет после него тут была подлинная разруха. В башне находили прибежище бездомные, рядом с ней на набережной разместили пивной шалман.

Такое соседство стало символом небрежения, в атмосфере которого внезапно очутились памятники псковской старины.

Савва Ямщиков стал одним из тех, кто годами бился за восстановление шатра над башней. Не было бы счастья, да в 2010 году сгорели еще две кремлевских башни. Эпоха вновь сменилась, финансирование выделили — сразу на три объекта. Тогдашний псковский губернатор Андрей Турчак прислушался к словам реставратора: «Восстановишь Покровскую башню — сохранишь Псков». Покровскую башню после реставрации открыли летом 2010 года — через год после смерти Саввы.

В том, что Псков нужно спасать, он не сомневался. Называл город «самым больным местом России», говорил, что «такой уничтоженности нигде нет». Сгущал, конечно, краски. Понимал, что надо бить в набат, пока все это не стало правдой. Протестовал против варварской застройки исторического центра, ужасался отсутствию финансирования на содержание и восстановление памятников.

Он был уверен, что Псков для россиян имеет такое же значение, как для итальянцев Флоренция. И хотел, чтобы это понял каждый. Много выступал в печати, снял документальный фильм «Псков погибающий». Важной вехой стала книга «Мой Псков» о работе по сохранению исторического облика города и о людях, занятых этим подвижническим трудом. Между прочим, во время ее написания Савва Ямщиков подсчитал число церквей в городе — всех, какие стоят сейчас и возвышались когда-то. Итог подвел под красивое число 100.

Открывая, восстанавливая и продвигая древнерусское искусство, он открывал России саму себя.

Савва Ямщиков скончался в Пскове в июле 2009 года. Похоронен, как сам решил, на кладбище городища Воронич вблизи от заповедной усадьбы Тригорское, рядом с могилой Семена Гейченко и Георгиевской церковью, к восстановлению которой приложил руку. Сегодня в Пушкинских Горах в старинном особняке неподалеку от могилы Пушкина работает «Музей друзей Саввы Ямщикова», открытый в 2020 году и рассказывающий о жизненном и творческом пути «реставратора всея Руси», как часто его называли.

На склоне лет он обладал званием Заслуженного деятеля искусств, являлся членом Союза писателей и Российской академии естественных наук, возглавлял Ассоциацию реставраторов. Он был художником-реставратором, историком искусства, писателем, журналистом, ученым-культурологом, теле- и радиоведущим. Все регалии не могут в точности передать, кем он был. Для русской культуры он был просто — Савва Ямщиков. Единственный в своем роде. Непримиримый борец за сохранение русского культурного наследия — таким его запомнили те, кому посчастливилось попасть в орбиту этой грандиозной личности.

Юлия Магера