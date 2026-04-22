Савва Ямщиков – влюбленный в Псков. Гении земли Псковской

Савва Ямщиков, один из самых прославленных и влиятельных реставраторов, не сомневался, что Псков нужно спасать. Этому спасению местных памятников старины – в мастерской с тончайшими инструментами в руках и в кабинетах чиновников, грозно постукивая посохом, – он посвятил десятилетия.

Об особой связи специалиста и Псковщины и о сохраненном благодаря его трудам наследии – в видеофильме «ПЛН-ТВ» из проекта «Гении земли Псковской», в котором медиахолдинг «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив рассказывает о выдающихся деятелях культуры, связанных с Псковской областью.