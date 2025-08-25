Культура

Ансамбль «Сказ» вновь станет хедлайнером фестиваля «Сетомаа. Семейные встречи»

Музей-заповедник «Изборск» представляет концертную программу 18-го Международного этнокультурного фестиваля «Сетомаа. Семейные встречи», который пройдет 28 августа в деревне Сигово Печорского района.

В концертной программе участвуют фольклорные ансамбли из Красноярского края, Ленинградской и Псковской областей – музейный сетоский этнографический ансамбль «Каарахельбе», сетоский детский фольклорный ансамбль «Птенцы», фольклорный ансамбль «Уграда», ансамбль семьи Ролецких «Поозерье» из Пушкиногорского района, вепсский фольклорный ансамбль VarastA, фольклорная этнографическая студия «Сиидилилль», фольклорный ансамбль «Скоморошина» (Детский центр «Надежда»), хореографический ансамбль «Русские узоры», ансамбль «Коляда» Родинского Дома культуры, танцевальный коллектив «Шойкколайшет» и студентка 3 курса Тверского Музыкального колледжа имени М. П. Мусоргского Анна Кривенко.

В качестве «гвоздя программы» выступит знаменитый псковский ансамбль «Сказ» под руководством Заслуженного работника культуры России, виртуоза-балалаечника, обладателя званий «Душа России» и «Душа земли Псковской» Константина Абабкова.

Фестиваль организован Государственным историко-архитектурным и природным музеем-заповедником «Изборск» и Печорской районной общественной организацией «Этнокультурное общество народа сето» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Псковской области.

Торжественное открытие 18-го Международного этнокультурного фестиваля «Сетомаа. Семейные встречи» состоится 28 августа в 15:00 в Музее-усадьбе деревни Сигово.