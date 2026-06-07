Спектакль «Лягушки» Псковского драматического театра посетит автор романа Мо Янь

Спектакль «Лягушки» Псковского театра драма имени Александра Пушкина посетит автор произведения, которое легло в основу постановки. Живой классик китайской литературы, лауреат главных литературных премий Китая и мира, Нобелевский лауреат Мо Янь посмотрит постановку 10 июня в Театре на Таганке в Москве, сообщили представители театра в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Псковский театр драмы имени Александра Пушкина / «ВКонтакте»

Псковский театр драмы первым в мире осуществил постановку романа «Лягушки», принесшего писателю главную литературную награду Китая — Премию имени Мао Дуня. «В 2023 году мы организовали «Мо Янь фест», писатель не смог приехать лично, но посмотрел видеозапись спектакля и был глубоко тронут. С тех пор он не раз вспоминал нашу постановку в интервью, и для нас большая честь, что теперь он увидит ее вживую», — комментируют в театре.



Визит Мо Яня в Россию связан с премьерой спектакля «Устал рождаться и умирать» в Александринском театре. «На фото арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин и писатель Мо Янь у входа на Новую сцену Александринского театра, где в эти дни проходит премьера спектакля "Устал рождаться и умирать"», — поясняют в театре.



Псковский академический театр драмы имени Александра Пушкина выступит на сцене Театра на Таганке в Москве с 9 по 14 июня с программой из пяти спектаклей: «Маленькие трагедии» (режиссер Гульназ Балпеисова), «Лягушки» (режиссер Никита Кобелев), «Зойкина квартира» (режиссер Сергей Потапов), «Каинова печать» (режиссер Тимур Кулов) и «Битва жизни» (режиссер Андрей Гончаров).



Билеты можно приобрести на сайте Театра на Таганке.



Гастроли приурочены к 120-летнему юбилею театра и проходят в рамках направления «Ведущие театры» программы «Большие гастроли» ФГБУК Росконцерт.