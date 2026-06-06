На поляне музея-заповедника «Михайловское» можно почувствовать себя Пушкиным

Киностудия «Картония» Государственного уличного одноимённого театра представила на праздничной поляне музея-заповедника «Михайловское» целое «Пушкинское министерство Картонии», где каждый желающий может «снять» собственный фильм или погладить учёного кота, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На своей локации «Картония» представила дуб у Лукоморья, учёного кота с того дуба, а также стреляющего Александра Пушкина.

Каждый желающий может представить себя в роли известного поэта или просто его современником, надев цилиндр из картона.

Также на локации представлена «профессиональная сцена для съёмок фильма», где актёры уличного театра в картонных костюмах играют постановку на картонную камеру.

На входе локации «Министерства» дежурят серьёзные женщины-министры, требующие заполнить обязательный бланк, который они же потом и штампуют, допуская гостей на территорию «Пушкинского министерства».

Локация уличного театра «Картония» стала частью комплекса мероприятий, посвящённых Дню Пушкинской поэзии и русской культуры.

Фестиваль проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья».