Поэт из Пыталово Александр Березов приехал к псковичам с «ритм-энд-блюзом», а выдал «хэви-метал»

В Центральной городской библиотеке Пскова имени Ю.Н. Тынянова накануне Пушкинского дня России прошёл традиционный творческий вечер поэта Александра Березова «Дом на одном колесе». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

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Поклонники Александра Березова просили поэта вместе с новыми стихотворениями прочесть и давнишние, которые запали им в душу. Например, Schwarzmuller – стихотворение про мальчика, к которому во сне приходит инфернальный чёрный мельник как предчувствие непоправимых бедствий («его ночь пришла, его день настал!»), оказавшийся наяву всего лишь автоприцепом немецкой фирмы.

Александр Березов родился 30 июня 1964 года в деревне Гавры Пыталовского района Псковской области, окончил Псковский государственный педагогический институт и с тех пор преподаёт иностранные языки в школах Пыталовского района и пишет стихи.

Как эти стихи у него рождаются, он рассказал на примере стихотворения «Часовой», которое, уточнил он, не имеет никакого отношения к армии: «Просто пять дней в неделю я езжу в родную школу на автобусе. Летом и зимой приезжает зелёный автобус с водителем Серёгой, мы загружаемся и – по-е-хали, в любую по-го-ду! И в дождь, и в снег, и когда холодно, и когда жарко, стоишь на остановке, ждёшь автобус и наблюдаешь, как тени от фонарных столбов и деревьев ложатся на землю крест-накрест. Получается интересный эффект».

Поскольку Александр Березов не только сочиняет стихи, но также переводит на русский язык тексты из английской и немецкой классической поэзии, а, кроме того, делает собственные переводы песен знаменитых рок-групп (например, «Нирваны»), его спросили, как там у прославленных рокеров с поэзией.

Он сказал, что ранние тексты The Beatles были очень примитивны, но потом битлы стали вкладывать в свои песни глубокие смыслы. То же самое, по его словам, с Pink Floyd, которые начинали с «бессмысленных стишков», а потом создавали альбомы как цельные произведения про душевное состояние человека в отчаянии и печали. А вот Фредди Меркьюри, сказал Александр Березов, наоборот, в начале своей карьеры сочинял такие сложные тексты, что ему говорили: «Хватит умничать, даже твои поклонники половину твоих слов не знают! И это они про носителей языка!».

Александр Березов считает большими поэтами Леонарда Коэна, Роберта Планта, Боба Дилана, Стинга и даже Тилля Лендеманна. А вот магия Курта Кобейна в другом, утверждает Александр. Потому что его тексты рождались из строчек, записанных случайно на клочках бумаги, на пачках из-под сигарет, и переводить их бесполезно, но всё равно «весь мир в гаражах до сих пор лабает бедного Курта».

Многие тексты знаменитых иностранных рок-групп переводить бесполезно, сказал Александр Березов.

Собравшиеся также посетовали на то, что поэт давно не издавал новых книг. И что всего у него вышло из печати два сборника – «Дорога в приют богов» (в 2008 году) и «Между Светом и Тьмой» (в 2012-м), а после ничего. Получился ещё и разговор о том, какое это теперь дорогое удовольствие для поэтов и писателей из глубинки – издавать свои книги.

«Сейчас книги-то ведь никто не читает. Поверьте мне! Я работаю в школе. Когда я спрашиваю у своих учеников "ну что мы читаем?", они мне отвечают: "Ещё чего! Читать я буду! Чтение – это для слабаков и лохов". По их словам, настоящие пацаны читают только… (в этом месте Александр посмотрел в окно библиотеки на Конной) – что написано на вывесках – вот, например, "Дом обуви"!», - заметил Александр Березов. Он добавил, что интересу к чтению в последнее время немного помогает разве что маркировка «18+» на книгах.

Поэтому в одном из стихотворений Александра Березова, которые он читал в этот раз в библиотеке на Конной, были такие строки: «Эти песни никто никогда не споёт, эти стихи никто не прочтёт. Их не найдут ни в темноте, ни при свете. Они семенами лежат в земле, они хохоча летят на метле, они счастливые, но беспризорные дети…»

Сам про себя Александр Березов сказал, что это раньше у него в стихах «был рок-н-ролл», а теперь стало «поспокойнее»: «Ритм-энд-блюз и никакого хеви-метала».

«Но за два часа он выдал столько "хеви-метала", что библиотекари начали всерьёз опасаться, что этот творческий вечер не закончится никогда, потому что в какой-то момент поклонники Александра начали скандировать названия любимых стихотворений, которые им ещё хотелось бы услышать в его авторском исполнении», - отметили в библиотеке.

Напоследок Александр Березов прочёл из написанного им ещё в прошлом веке «Она любит другого» и на этом попрощался с псковичами ещё на год.