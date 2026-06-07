Стихи, рок и опера: День Пушкинской поэзии в «Михайловском». ФОТОРЕПОРТАЖ

Второй День Пушкинской поэзии и русской культуры прошел на поляне Государственного музея-заповедника «Михайловское». В этом году праздник проходит в 60-й раз.

Среди почетных гостей праздник посетили первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, а также директор Государственного музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич.

Перед официальным открытием гости смогли посмотреть мультфильм «Пушкин и... Михайловское» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. После этого на праздничной поляне развернулось несколько тематических локаций, посвященных музыке, театру и литературе.

Зрители увидели традиционное муниципальное шествие творческих коллективов из муниципалитетов региона. Его открыли барабанщики из Струго-Красненского муниципального округа, за которыми следовала «целая толпа Пушкиных в цилиндрах» из Гдова. К представителям муниципалитетов присоединились участники театральных студий, театров и творческих лабораторий.

Белорусский коллектив барабанщиков заряжал публику ритмичными мотивами и громкими «кричалками». Музыкальную программу продолжил концерт Александра Ф. Скляра и группы «Ва-Банкъ». Во время выступления Александр Ф. Скляр прочитал стихотворение Александра Пушкина и поблагодарил зрителей за присутствие. Также на поляне в акустике и неполным составом выступила группа idst в жанре нарративного рока, чтобы гости могли расслышать каждую ноту и каждое слово.

На музыкальной сцене фестиваля выступила российская актриса театра и кино, инди-поп певица Анастасия Тереля с песнями своего коллектива. А Театр Искандера представил собственную интерпретацию «Евгения Онегина», раскрывающую историю поиска любви, близкую каждому зрителю.

Киностудия «Картония» Государственного уличного одноименного театра представила целое «Пушкинское министерство Картонии». Каждый желающий мог «снять» собственный фильм или погладить учёного кота под звуки оперы «Скупой рыцарь», которую артисты Мариинского театра и музыканты сводного симфонического концерта Псковской области исполнили на главной сцене. Завершился вечер оперой «Скупой рыцарь» с участием солистов Мариинского театра. Подробнее – в фоторепортаже Анны Тягуновой.

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Фестиваль проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья».