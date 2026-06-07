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Оркестр камерной музыки Леонида Лундстрема в Зеленом театре Пскова. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Завершающим аккордом Дней пушкинской поэзии и русской культуры стало выступление Государственного оркестра камерной музыки Леонида Лундстрема в Зеленом театре Пскова. 

Леонид Лундстрем – музыкант и педагог, основатель Творческой мастерской Леонида Лундстрема и ансамбля солистов «Лундстрем трио». Творческая мастерская – уникальный, мобильный, многоликий коллектив. В основе репертуара лежит классическая камерная музыка. Внутри единого сообщества формируются мини-ансамбли, причем возможны самые разные комбинации – от двух исполнителей до камерного оркестра. 

 


Подробнее – в фоторепортаже Константина Красильникова. 

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