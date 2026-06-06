Спектакль «Евгений Онегин» сыграли в «Михайловском»

Спектакль «Евгений Онегин» Государственного театра драмы имени Александра Пушкина сыграли на поляне в государственном музее-заповеднике «Михайловское», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На музыкальной сцене праздничной поляны ожил христоматийный сюжет о скучающем цинике, который, уехав в деревню в поисках смысла жизни, вновь сталкивается с утратой: разбивает сердце наивной девушки и убивает на дуэли лучшего друга. В этой новой интерпретации Театра Искандера раскрываетая история поиска любви, близкая каждому зрителю.

Спектакль сохранил дух русского психологического театра. Режиссер Сергей Ефремов сделал акцент на искренности актеров и их способности сделать поэтический текст живым и действенным.