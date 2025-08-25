Культура

Художника «пушкинских путей» представляет музей-заповедник «Михайловское»

Виртуальную выставку графических работ художника-фронтовика Алексея Мищенко сегодня, 26 августа, открыл Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» в своём официальном сообществе в социальной сети ВКонтакте. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эта цифровая экспозиция развёрнута в рамках многолетнего интернет-проекта «Художник и музей» в специальной рубрике, стартовавшей в год 80-летия Великой Победы и посвящённой творчеству живописцев и графиков, прошедших через горнило Великой Отечественной. Тэг этого раздела — #художник_и_музей_ВОВ.

Фото: Дом поэта и домик няни в набросках Алексея Мищенко к его гравюрам. Из фондов «Михайловского»

Алексей Мищенко — человек военного поколения, Выпускник Орловской изостудии (сейчас художественное училище), позже — ученик известного художника-баталиста Николая Самокиша, когда началась Великая Отечественная война, он стал фронтовым художником, создавал политические и военные карикатуры на злобу дня — хорошие рисовальщики в те годы ценились не меньше, чем разведчики и снайперы.

В «Михайловском» хранится значительная по объёму коллекция оригинальной и печатной графики Алексея Мищенко, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. Это виды и архитектурные пейзажи не только псковских пушкинских мест, но и «пушкинские пути» в Москве, Ленинграде, Керчи, Малинниках и Берново, Орле и Ульяновске. Всё это — работы послевоенного времени, когда тема литературных мест России стала основной в творчестве художника.

«Первая персональная выставка произведений Алексея Ивановича Мищенко в Пушкинском заповеднике состоялась в 1968 году, в доме-музее в Тригорском. Она называлась «Пушкинские места нашей Родины», — рассказывает хранитель коллекции изобразительного искусства Пушкинского заповедника Ольга Сандалюк. — Семён Степанович Гейченко в каталоге этой выставки писал: «Среди художников, много лет работающих над изображениями пушкинских мест России, творчество А.И. Мищенко занимает особое место. Прежде всего, он работает в сложном и трудоёмком жанре гравюры на дереве. Выбор места для гравюр у художника не случаен, а всегда продуман, связан с главнейшими моментами биографии Пушкина. Художник внимательно изучает природу каждого исторического места, события, связанные с ним, стремится запечатлеть характерные неповторимые черты». Гейченко отмечал внимательное и осторожное отношение Алексея Мищенко к биографии «первенствующего поэта русского» и к местам, связанным с памятью о нём. Поэтому графика мастера дарила зрителю светлое лирическое настроение, которое столь свойственно поэзии Пушкина», — рассказала Ольга Сандалюк.

В новую виртуальную экспозицию вошли гравюры и наброски к гравюрам, на которых запечатлены Михайловское, Тригорское, Святогорский монастырь, рассказали в Пушкинском заповеднике.

В «Михайловском» напомнили, что проект «Художник и музей» стартовал в соцсети чуть более пяти лет назад, в конце июля 2020 года, и с тех пор и по сей день пользуется заслуженным вниманием интернет-пользователей. Виртуальных посетителей здесь регулярно знакомят с творчеством живописцев и графиков, в разные годы запечатлевших Святогорье. В музее подчеркнули, что этот проект важен как для собственно Пушкинского Заповедника, так и для его потенциальных гостей: «Это самый простой и в то же время достаточно действенный способ показать большому количеству людей вещи из фондового собрания. И возможно, после этого знакомства кому-нибудь захочется побывать в заповедных выставочных залах и без «посредничества» электронных средств коммуникации».