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Культура

Цикл выставок из работ художников-фронтовиков готовит «Михайловское» в год 80-летия Великой Победы

28.01.2025 12:40|ПсковКомментариев: 0

Небольшую виртуальную выставку произведений художника-фронтовика Петра Фомина открыл 28 января Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» в своём официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в год 80-летия Великой Победы этой цифровой экспозицией сотрудники службы информации открывают новую рубрику своего многолетнего интернет-проекта — #художник_и_музей_ВОВ.

Пётр Фомин. В Пушкинских Горах (1994). Из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»

«В фондах музея много работ, созданных живописцами и графиками, которые прошли через горнило Великой Отечественной, — рассказали в «Михайловском». — Пережив ужасы войны, ежедневно всматриваясь в лицо смерти, все они сохранили благородные свойства человека, и прежде всего — способность воспринимать и отражать в своих работах красоту окружающего мира, передавать своим зрителям вечную ценность картин мирной жизни».

Среди первых в ряду художников-фронтовиков, чьи жизнь и творчество были прочно связаны с пушкинской темой, с Пушкинским заповедником — замечательный живописец и педагог Пётр Фомин (1919–1996), чьи произведения не просто хранятся, но и активно экспонируются крупнейшими российскими музеями, среди которых Третьяковская галерея и Русский музей, а также украшают частные коллекции по всему миру.

Пётр Фомин, особо отметили в музее, наш земляк, уроженец деревни Ледяха Локнянского района. Высшее художественное образование он завершил уже после Победы, а в 1941-м ушёл в народное ополчение, защищать Ленинград, участвовал в возведении противотанковых заграждений под Гатчиной. В конце июля 1941 года был ранен. В марте 1942 года призван в Красную армию, сражался на Ленинградском и Белорусском фронтах в частях авиационного обслуживания 1-ой Воздушной армии. Он — участник обороны Ленинграда, штурма Кёнигсберга. В Святогорье после войны Пётр Фомин был частым гостем. Художник входил в круг друзей первого послевоенного директора заповедника, легендарного музейщика и тоже фронтовика Семёна Гейченко; наряду с коллегами, живописцами и графиками, стоял у истоков традиции художественных практик для студентов Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина в «Михайловском».

В фондах «Михайловского» сейчас хранится небольшая коллекция пейзажей Петра Фомина — несколько видов Пушкинского заповедника и один — с церковью в деревне Малы под Изборском. Это работы 1960-х, 1970-х и 1990-х годов, конкретизировали в музее.

Пётр Фомин. Дорога в Петровское (1963). Из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»

В заповеднике напомнили, что проект «Художник и музей» стартовал в соцсетях «Михайловском» более четырёх лет назад, в конце июля 2020 года, и по сей день пользуется заслуженным вниманием интернет-пользователей. Здесь, под пушкинской рубрикой «Везде передо мной подвижные картины…», заповедник регулярно знакомит своих виртуальных гостей с творчеством живописцев и графиков, в разные годы запечатлевших Пушкиногорье. Музейщики убеждены, что цифровые экспозиции, при всей их внешней скромности, весьма и весьма значимы: «Это самый простой и в то же время достаточно действенный способ показать большому количеству людей вещи из фондового собрания. И возможно, после этого знакомства кому-нибудь захочется побывать в заповедных выставочных залах и без «посредничества» электронных средств коммуникации».

Источник: Псковская Лента Новостей
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