Культура

Литературный фестиваль «Книжная яблоня» пройдет в Пскове в восьмой раз. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры администрации Пскова, с 24 по 27 сентября книголюбы приглашаются на мероприятия фестиваля в библиотеки областного центра.

Изображение: управлении культуры Пскова

Участников ждут выступления известных писателей и поэтов, презентации новых книг и издательских проектов, мастер-классы, лекции, интерактивные спектакли, выставки, деловая программа для библиотечного сообщества.

«Выбрать самую-самую книгу поможет ярмарка детской литературы. Книжные ряды развернутся в современном пространстве Историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василева», - отметили в управлении.

Познакомиться с участниками фестиваля и следить за программой можно на сайте.