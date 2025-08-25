Культура

Названы самые любимые советские фильмы молодежи

Киноленты «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и «Бриллиантовая рука» являются любимыми советскими фильмами у молодежи. Об этом говорится в исследовании среди молодежи «ВКонтакте» ко Дню российского кино.

Согласно приведенным данным, 27% молодежи любят смотреть советские фильмы, поскольку находят в них глубокие сюжеты и темы, добрый юмор, уютную атмосферу и качественную игру актеров. Исследование показало, что молодежи свойственен тренд на ностальгию. «Любимый советский фильм опрошенных пользователей - «Иван Васильевич меняет профессию». Второе и третье места делят «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и «Бриллиантовая рука». В топ любимых советских фильмов также попали «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит», - рассказали в пресс-службе «ВКонтакте» со ссылкой на данные исследования.

Любимыми советскими актерами респонденты назвали Юрия Никулина, Евгения Леонова, Андрея Миронова и Георгия Вицина, а лучшими режиссерами - Леонида Гайдая, Эльдара Рязанова и Андрея Тарковского.

Среди любимых российских фильмов опрошенные назвали дилогию «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова, комедию «Холоп», новогоднюю франшизу «Богатырь» и семейный фильм «Чебурашка». Любимыми же актерами молодежь считает Дмитрия Нагиева, Сергея Бурунова, Гошу Куценко, Александра Петрова и Юру Борисова. Любимыми же современными режиссерами для молодой аудитории стали Федор Бондарчук, Алексей Балабанов и Никита Михалков. «47% респондентов любят современное российское кино, потому что оно качественное в производстве и сюжетно, интересное и близкое им по духу. Для респондентов важно, что оно доступно на ТВ и онлайн, в отличие от большинства советских фильмов, которые часто доступны только в плохом качестве и черно-белом цвете», - отмечается в исследовании.

Молодежь, согласно исследованию, считает, что российские и советские фильмы оказали влияние на мировой кинематограф. В их числе - «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова, «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова и мультфильм «Чебурашка». Также в число значимых для мира произведений кино опрошенные отнесли фильмы Андрея Тарковского «Солярис» и «Андрей Рублев».

В исследовании приняли участие тысячи пользователей «ВКонтакте» со всей России в возрасте от 18 до 28 лет.