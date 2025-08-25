Культура

«Стихирник 3.0» состоялся в Музее романа «Два капитана» в Пскове

III поэтический фестиваль «Стихирник 3.0» состоялся 30 августа в Пскове в музее романа «Два капитана», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Стихирник 3.0» начался с премьерного предпоказа документального фильма о современной псковской поэзии. Героями стали участники клуба «Не очень анонимных поэтов». Ребята рассказали в фильме, что стихи можно писать обо всем, ведь мир вокруг так многообразен. «Весь мир как конструктор Лего»: заявляет одна из участников клуба Виктория.

После просмотра была возможность прослушать лекцию про продвижение автора, ее прочла поэт, колумнист Псковской Ленты Новостей Дина Дабришюте, и оценить открывшуюся выставку коллажного искусства на тему поэзии и словесности.

Под конец участники клуба прочитали свои стихи. Каждый из них умело выражал свой характер, что давало возможность каждому слушателю узнать каждого и пережить с их стихами весь спектр эмоций. Юные поэты вдохновили людей из зала также прочитать стихи. Так клуб «Не очень анонимных поэтов» придал этому тёплому дню немного творческой нотки.